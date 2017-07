Trabajadores públicos denuncian que son obligados a participar en la ANC

El Movimiento Vinotinto rechaza que los trabajadores del sector público estén siendo objetos de amenazas y acoso por parte de sus patronos para que participen en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente del próximo domingo, convocatoria que goza de vicios e ilegalidad debido a que fue propuesta por el presidente Nicolás Maduro y no por el poder soberano.

Manuel Virguez, director de la organización, denunció que han recibido varias denuncias de empleados públicos a quienes sus patronos los están obligando a acudir este 30 de julio a los centros de votación pese a no estar de acuerdo con la propuesta.

Tal es el caso de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. donde a través de asambleas los trabajadores fueron amenazados de ser despedidos en caso de que no participen en la elección de los constituyentistas.

“Independientemente del cargo y de la jerarquía, quien no vaya a votar téngalo por seguro que el día 31(de julio) está botado, tenga el carnet de la patria o no. Aquí nosotros no estamos jugando”, fue la amenaza que recibieron los trabajadores petroleros por parte de su patrono durante una asamblea la semana pasada.

En este sentido, como organización defensora de los derechos humanos, la ONG repudia tales acciones con las cuales los funcionarios incurren en la violación de los derechos ciudadanos establecidos en nuestra Constitución nacional, como lo son: el artículo 89 que establece que el trabajo es un “hecho social y gozará de la protección del Estado”; del 57 que garantiza la libertad de pensamiento de cada venezolano; y del artículo 21 el cual contempla el principio de la no discriminación por razones de raza, sexo, religión e ideología.

El Movimiento Vinotinto ampara a los servidores públicos, por tal razón pone a disposición nuestras redes sociales @movinotinto y el número 0424-558.1126 para recibir las denuncias de quienes estén siendo objetos de la persecución y el acoso por parte de los patronos.