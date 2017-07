Unidad de Genética Médica de la UCLA: 40 años de labores que peligran

En 1977 se creó la Unidad de Genética Médica de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), han pasado 40 años desde que tan importante área comenzó a dar sus primeros pasos, algo que se puede decir fácil pero ha significado un gran trabajo y mística para poder mantenerse.

Frank Hammond, junto con José Quero y Nancy Ottolina de Bracamonte, fueron quienes se encargaron de poner todos su esfuerzos en lo que, en un inicio, era un pequeño espacio que debían compartir con el laboratorio de sangre.

Conformé pasó el tiempo fueron evolucionando y mejorando, no solo en el lugar, sino también en sus capacidades de atención, las mismas que hoy en día se ven en riesgo o se han perdido por la misma situación que se vive en todo el país.genética médica que se celebraría los días 20 y 21 de julio, sin embargo las mismas fueron suspendidas, informó Hammond.

“Con lo que está sucediendo en Venezuela no creemos propicio realizar este tipo de eventos”, expresó el especialista en genética quien además habló de las deficiencias que se están teniendo en la unidad.

José Quero, recordó que era extremadamente productiva y el Consejo de Desarrollo Científico Humanístico y Tecnológico (Cdcht) se encargaba de aprobar proyectos, de estos obtenían ingresos que permitían las compras de equipos que eran usados para la atención de pacientes.

Según los especialistas, el desarrollo de los laboratorios se ha venido abajo e incluso, algunos centros de atención no cuentan siquiera con reactivos para realizar hematología.

“Hay mucha escasez de material, del debacle no hemos escapado nosotros tampoco”.

Destacaron que sin insumos no se tiene cómo atender, por ende, el personal es mal pagado, lo que significa que no tiene motivación alguna, así que se van del país en búsqueda un futuro mejor.

“Vemos cómo los concursos de postgrados están desiertos, por eso disminuyen los requisitos y se pierde calidad”, indicaron. La diaspora venezolana ha desgraciado también en la unidad, que actualmente tampoco tiene para ofrecer sueldos que logren equiparar la inflación que se tiene en el país.

Recordaron que la mayoría de las personas que migran son profesionales, lo que significa que son otras naciones las que disfrutan de la preparación que aquí se brinda; destacando además el hecho de que el médico venezolano está muy bien preparado.

“Aquí se llegó al fondo. En laboratorio estamos al 0% y en consultas pues seguimos trabajando pero debemos enviar a los pacientes a otras partes”, señalaron además que los lugares en donde se ofrece lo que solicitan tienen costos sumamente elevados mientras que en la unidad se hacían exámenes gratuitos o a bajo costo.

Espera que estas cuatro décadas de trabajo no sigan decayendo; por el contrario, que el aniversario sirva para ser tomados en cuenta y salir adelante a ser lo que en algún momento fueron. “No podemos acostumbrarnos a esto, no podemos acostumbrarnos a no tener ni lo mínimo”.

Aseguraron que se tendrá la jornada que se había anunciado, sin embargo, la misma será en un momento más oportuno, en donde además se tenga la presencia de los estudiantes quienes han estado ausentes en las últimas semanas.

Hammond destacó su agradecimiento Dirección de Formación de Personal Académico, Vice-Rectorado Académico, Consejo Universitario y Consejo de Decanato de Cs. de la Salud, UCLA, por el esfuerzo y apoyo en la estructuración del evento el cual contará con participaciones de conferencistas de la localidad, así como reconocidos médicos a nivel nacional e incluso, algunas video charlas con expertos de los Estados Unidos. Temas como el cáncer, defectos del tubo neural, trastornos de la diferenciación sexual y enfermedades neuromusculares, serán presentados.