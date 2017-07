VIDEO: Ledezma llamó a la oposición a no caer en la trampa del diálogo #26Jul

El preso político Antonio Ledezma, envió un video desde su domicilio en la parroquia Baruta de la capital venezolana, en donde advierte a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de no caer una vez más, en la trampa del diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro.

“Cuidado con caer otra vez en trampas de diálogos que terminan arreando banderas que muchas veces la gente ve como una traición” aseguró el opositor.

Del mismo modo, se refirió a la Asamblea Nacional Constituyente de Maduro, al asegurar que profundizó un golpe de estado continuado que ya se había dado en el país. “Ya ustedes tienen una constituyente que integran siete personas que hacen lo que les da la gana. Y eso es precisamente lo que condena el pueblo venezolano” alertó.

Además, el burgomaestre se dirigió al ex jefe de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, para indicar que no desea que lo visite “Yo no quiero que venga a visitarme, no me visite. En vez de que me visite a mí, yo le pido que vaya a visitar las tumbas, que por lo menos le lleve un ramo de flores a las tumbas de esos héroes de esos caído” invitó.