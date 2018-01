VIDEO: Reportan incendio en el rascacielos Trump Tower en NY #08Ene

Este lunes a través de las redes sociales trascendió la información sobre un incendio que se registró en horas de la mañana en el rascacielos newyorkino Trump Tower.

En la azotea del gigante ubicado en el 725 de la Quinta Avenida, entre las calles 56 y 57, en Midtown Manhattan, se registró un incendio que fue ocasionado presuntamente por una caja eléctrica.

Bomberos de New York ya lograron acceder a la torre para realizar las labores a propósito de este tipo de eventos. Autoridades reportan que no hay heridos por el siniestro.

Este edificio aparte de ser la sede de numerosas oficinas es la centro de operaciones de la Organización Trump y la residencia privada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

