VIDEOS: Reportan tiroteo en centro comercial Aventura Mall de Miami #23Dic

Una situación de pánico y confusión se vivió este sábado en uno de los centros comerciales más concurridos del área metropolitana de Miami al suscitarse un tiroteo dentro del centro de compras.

Los usuarios del centro comercial Aventura Mall se quedaron en el interior de las tiendas resguardándose ante los disparos que se escucharon en el interior del mall.

Aun no hay información oficial al respecto, sin embargo en las redes sociales ya empiezan a circular videos grabados por los usuarios que corrían despavoridos en las afueras del mal y para los que ya se estaban retirando por el estacionamiento.

Active Shooter reported at Aventura Mall in Miami. Reports of multiple gun shots #ChristmasEveEve https://t.co/xVblY02nnO

— Finesse News 🎅🏾 (@FinesseNews_) December 24, 2017