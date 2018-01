Voluntad Popular advierte con retomar la calle si el dialogo en Dominicana fracasa

El diputado a la Asamblea Nacional, Juan Andrés Mejía advirtió que la negociación con el Gobierno en República Dominicana podría no avanzar porque “los que están en Miraflores no se ponen de acuerdo ni reconocen el padecimiento de los venezolanos”.

“Si esta negociación fracasa, sépalo bien, este partido voluntad popular, va a estar en la calle”, aseveró Mejía, quien además denunció que el planteamiento del Gobierno en el diálogo ha sido “atacar a la oposición”.

Estas declaraciones según el parlamentario fueron motivadas por la decisión del Gobierno del presidente Nicolás Maduro de inhabilitar a los partidos opositores que no participaron en las pasadas elecciones municipales, decisión que dijo “es ilegal” y la negativa del Estado de abrir el canal humanitario para solventar la crisis que vive el país.

Sin embargo, aclaró que Luis Florido, diputado por Voluntad Popular sí asistirá a la reunión en República Dominicana y explicó que los dirigentes que están en la mesa de negociación creen en la negociación como opción porque “sabemos que la única solución es el respeto a la Constitución”.

“Con esto no queremos enterrar la negociación como opción, la negociación es una salida y si no es con los que están ahorita en Miraflores será con otros, pero no dejaremos de trabajar”, agregó.

Asimismo, hizo un llamado a la Fuerza Armada Nacional para hacer entender que “la solución no es reprimir ni matar a los venezolanos”.