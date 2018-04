CALIOSCOPIO The Post (Los oscuros secretos del Pentágono) Steven Spielberg

En Venezuela han emigrado (datos de la Universidad Simón Bolívar) aproximadamente dos millones de jóvenes en los últimos dos años por el tema, ustedes saben. Imagínese que su hijo, en vez de irse con una mochila por Cúcuta a Chile, Perú o por avión a España o New York (foto en el piso de Maiquetía incluida), el Gobierno se lo haya llevado a la guerra, ahora imagínese que las causas de esa guerra fueron mentiras del Gobierno.

Esa fue la realidad que el Washington Post, periódico estadounidense, reveló a la opinión pública hace 47 años (1971). Los llamado “papeles del Pentágono (informe Macnamara)”, son unos documentos que reflejaron las mentiras de distintos gobiernos de Estados Unidos sobre los verdaderos motivos para implicarse en la guerra de Vietnam. Y fue sobre esa situación de descubrir los documentos, tomar la decisión de publicar, arriesgarse a enfrentar un gobierno fuerte, el concepto de lealtad a la amistad contra el principio de la libertad de expresión en medio de una sociedad machista donde se desarrolla el film The Post.

Ahora bien, es de recordar que el conflicto de Vietnam había causado una profunda división en un EE.UU (11 años duró la guerra) contra la participación del país (2.500.000 jóvenes) en una guerra que no tenía visos de llegar a su fin y que no hacía más que cobrarse la vida de soldados (300 mil heridos y 60 mil muertos), es decir, los muchachos no se fueron a postear fotos en discotecas, playas, metros, plazas y campos, se fueron a matar o a ser matados.

The Post en Venezuela ganaría un Óscar como mejor película, ya que tres temas vinculados con los procesos de decisiones en nuestro país allí se ponen de relieve y es de interés destacar: el concepto de la amistad (lo que representa el hermanazo, la amiga) la representación de la mujer en el poder (¿una mujer Presidente?) y la sociedad que se escandaliza o no sobre los vejámenes más increíbles.

En el Washington Post fue decisiva la actuación de su editora, Katharine Graham, la primera mujer en ese cargo, que minusvalorada, sacó fuerzas de su ética y optó por cumplir con el compromiso de todo periódico con sus lectores, con los ciudadanos. La mujer ejecutiva en esos tiempos era poco reconocida, otro argumento de interés en valorar en el film. Otro aspecto vinculado con nuestro país, es la influencia de la amistad sobre una decisión compleja.

Alejandro Moreno, filósofo jesuita y Fundador del Centro Salesiano de Psicología en Venezuela en su libro La familia popular Venezuela plantea que “el hijo Venezolano se siente obligado a ayudar y proteger a su hermano menor ante la ausencia de su padre”, así “mi hermano”, es una expresión común entre nosotros que denota solidaridad, compromiso de sangre, hasta la muerte, no defraudar.

The Post, la película número 20 de Steven Spielberg toca el tema de decidir entre ser solidario con el amigo, proteger la empresa, la familia o revelar la mentira que afecta a miles de ciudadanos.