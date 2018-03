Cáncer de colon y recto es curable en 90% si se diagnostica a tiempo

A pesar de que el cáncer de colon y recto es el tercero con más estadísticas de mortalidad del mundo, según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, solo un poco más de la mitad de las personas afectadas se realizan las pruebas de diagnóstico, desconociendo que este mal puede curarse en un 90% si se diagnostica a tiempo.

La información recuerda que el Día Mundial contra el Cáncer de Colon se conmemora todos los años el 31 de marzo, por lo que estiman que es una ocasión especial para informar sobre esta enfermedad y la importancia de un diagnóstico temprano. El cáncer de colon es de los pocos tipos de cáncer en poder ser diagnosticado antes de que la persona note algún síntoma.

En Venezuela no hay estadísticas oficiales actualizadas. Sin embargo, en el año 2016 la Sociedad Anticancerosa de Venezuela y el Centro de Estadística y Matemática Aplicada de la Universidad Simón Bolívar revelaron que el cáncer de colon y recto es el tercer tipo más común a escala nacional al igual que a nivel mundial.

Adicionalmente, en el país, los estados con mayor crecimiento de mortalidad son: Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Miranda, Mérida y Vargas y cada año tantos los casos como las muertes van en aumento. Solo en Venezuela, se proyectó que para el año 2017 fueron registradas 26.500 muertes por cáncer y 53.000 casos nuevos, cifras alarmantes, por lo que es fundamental la difusión de mensajes sobre prevención y diagnóstico temprano del cáncer de colon.

Se explica que factores modificables y relacionados con el estilo de vida han sido asociados con este tipo de cáncer. Los vínculos que hay entre la alimentación, el peso y el ejercicio con el riesgo de cáncer de colon y recto son algunos de los más estrechos entre todos los tipos de tumores. El sobrepeso o la obesidad aumentan el riesgo de este tipo de cáncer tanto en los hombres como en las mujeres, aunque ésta asociación parece ser mayor entre los hombres.

Una alimentación con un alto consumo de carne roja (tal como res, cerdo, cordero o hígado) y carnes procesadas (tal como embutidos y entre ellos salchichas) pueden aumentar su riesgo; otros factores lo constituyen el hábito de fumar y el consumo excesivo de alcohol, expresó la Dra. María Belén Fuentes, quien ejerce como oncólogo del Hospital Oncológico Luis Razetti en Caracas.

Entre los factores de riesgo no modificables, se encuentran el envejecimiento, los antecedentes personales o familiares de cáncer de colon y recto, enfermedades inflamatorias intestinales y enfermedad poliposa.

Detección temprana es clave

-La prevención del cáncer de colon y recto(y no sólo la detección temprana) debería ser una razón importante para someterse a las pruebas (biopsia, tacto rectal, colonoscopia, análisis de sangre y de orina, test de sangre oculta en heces). Descubrir los pólipos y extraerlos evita que algunas personas lleguen a padecer cáncer de colon y recto-, señala la Dra. Fuentes.

A partir de los 50 años de edad, tanto hombres como mujeres con un riesgo promedio de cáncer de colon y recto, se deben someter a las pruebas de detección como: colonoscopia cada 10 años, colonografía CT (colonoscopia virtual), sigmoidoscopia flexible y enema de bario de doble contraste cada 5 años.

Asimismo, es posible que el cáncer de colon y recto no cause síntomas enseguida, pero en caso de presentarse, son comunes:cambio en los hábitos de evacuación como diarrea, estreñimiento o reducción del diámetro de las heces fecales por varios días, sensación de que necesita defecar que no desaparece después de tener una evacuación, sangrado rectal con sangre roja brillante, sangre en las heces fecales que puede causar que se vean oscuras, cólicos o dolor abdominal, pérdida inexplicable de peso y debilidad.