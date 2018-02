Conozca más sobre sexo en el Foro “Las tres caras de la sexualidad”

Muchas veces las personas creen conocer todo lo relacionado con su sexualidad, pero ¿sabía usted que ésta puede tener hasta tres facetas?. Conocer de manera amplía y profunda sobre cada una de ellas, es la idea que un grupo de especialistas médicos y psicológicos quieren presentar en el Foro “Las tres caras de la sexualidad”.

El evento que se celebrará el próximo 3 de marzo en la Sala de Conferencias, piso 2 oficina 22 del Centro Empresarial Leonardo Da Vinci, ubicado en la Avenida 20 con calle 9 de Barquisimeto, pretende ofrecer al público asistente un panorama más profundo de las tres caras de la sexualidad del individuo y de la pareja, la cara médica-biológica; el área psicológica y el área terapéutica.

El psicólogo Rafael Ramírez explicó que la idea es presentar estos temas de una manera muy práctica para que se mucho más sencillos y fácil de digerir, basados en los casos comunes que llegan a consultas.

La cara médica-biológica estará guiada por el médico Internista Dr. Eugenio De Sayas y la ginecólogo Blanca Rojas, ambos explicarán los trastornos y la parte fisiológica de los órganos sexuales, las patologías que se pueden presentar, el funcionamiento, a qué edad se puede presentar problemas como la disfunción eréctil o la falta de lubricación, entre otros.

El aspecto psicológico estará bajo la tutela de la Psicóloga Clínica Mayerling de Ramírez en donde el tema estará centrado en los trastornos psicológicos del individuo con respecto a la sexualidad, al igual que la vida en pareja, explicar adicciones, fetiches, la presión social y carga emocional y económica que existe entre ambos y que pudiera afectar de alguna manera la relación en la intimidad.

Ramírez será el encargado de brindarle el aspecto terapéutico. Señala que “este tipo de presión social nos lleva a conseguir que el hombre no pierde el libido sexual pero las relaciones sexuales requiere de compromiso e intencionalidad, las mujeres y los hombres funcionan de manera distintas, por ejemplo el cerebro del hombre trabaja por compartimiento, pero las mujeres pueden hacer varias cosas al mismo tiempo”.

“Para el hombre tener intimida sexualidad es complicado busca una nueva alternativa, voy a buscar algo menos complejo y busca una relación externa donde no hay compromiso y consigue una descarga… no hay nada más adictivo que las relaciones sexuales sin compromiso por eso hay tanta infidelidad porque no hay compromiso”, explicó.

Si usted está interesado en conocer un poco más sobre su sexualidad y encontrar respuestas a esas inquietudes que se pueda presentar con este tema junto a su pareja, este foro es la oportunidad perfecta para aclararlas.

El costo del foro es de 150 mil bolívares por persona y la reserva se debe hacer con transferencia. Para conseguir mayor información puede comunicarse a los teléfonos: 04145284790/ 0251-2524031.