Convertirse en emprendedor es posible con formación

La oportunidad de superarse y convertirse en un emprendedor les llega a cada momento a personas que de manera empírica realizan un oficio en casa, en cualquier comunidad de los estados Portuguesa, Yaracuy y Lara, de la mano de la Fundación Polar, a través del Programa: Ruta del Éxito que abarca estas tres entidades, siendo su slogan, Atrévete a Emprender.

Así, cada labor realizada en humildes hogares para elaborar bienes o prestar algún servicio al prójimo, a objeto de subsistir, es captada con un sentido social y humanístico por la Fundación Polar, con la visión de convertir a estas personas en grandes emprendedores de sus propios negocios.

Erasmo Giménez, coordinador de desarrollo comunitario de la Fundación Empresas Polar para el territorio Centroccidente, explica el desarrollo de este interesante programa que saque de abajo a quienes lo desean.

Captación de participantes

Queda a cargo de los mismos líderes comunitarios. Ellos identifican a las personas que tienen potencial para emprender y lo postulan a la empresa Polar. Luego se inicia un proceso de entrevista en la que surgen ideas del participante que se analizan, y si estas reúnen las condiciones se selecciona a la persona e incorpora al programa.

Aquellos que no queden porque no ofrecen ideas claras se les ofrece un abanico de oficios.

“Es un emprendedor que nace de la comunidad. Por ejemplo, si no hay panadería en el vecindario la monta, basada en la necesidad comunitaria”, expuso Giménez, agregando que de esta manera cada emprendedor trabaja con un sentido social y con arraigo en su entorno, al ofrecer sus servicios a sus propios vecinos, lo que le genera mucha aceptación a la comunidad porque mejora ella misma con ese emprendimiento y comienza a valorar el emprendimiento que nace desde ahí”.

Señaló que en la captación ocurre un fenómeno, porque mayormente son mujeres las que participan en el programa, en una proporción de 10 a 1, es decir, de diez inscritos nueve son mujeres y uno es un hombre.

Objetivo del Programa

El objetivo principal es el mejoramiento de la persona al pasar a un nivel de bienestar y calidad de vida.

Indicó que el programa Ruta del Éxito abarca desde cursos de los oficios que ya vienen realizando las personas en sus comunidades hasta que comienzan la etapa de emprendimiento.

“Es unir el propósito de vida de ellos hasta llegar al modelo de negocio e innovación que se busca obtener, que incluye la presentación del producto emprendido a instituciones de apoyo financiero tanto pública, privada como comunitaria, con experiencias en otorgamiento de créditos por parte de la banca a estas personas para que adquieran materia prima o algunos implementos que les permita desarrollar profesionalmente sus negocios y puedan ofrecer un servicio de calidad a sus clientes”, afirmó.

En todo momento la Fundación Polar brinda el acompañamiento técnico gratuito.

Cuatro años lleva el programa

Un larense premiado

El proyecto se inició hace cuatro años y en la primera formación surgieron 18 emprendedores, uno de ellos de Lara, quien fue postulado en el 2016 como el más destacado, para el premio que otorga Citibank al emprendimiento, ganando la mención especial de arraigo, en metálico y capacitación.

Para este año hay dos postulados más para el premio del Citibank, otro del estado Lara, en el renglón producción, y uno del estado Yaracuy, cuyos resultados los da a conocer la empresa financiera en noviembre de este año, de acuerdo al jurado calificador.

Durante estos cuatro años se han tenido en formación 60 emprendedores entre los estados Portuguesa, Yaracuy y Lara Cada tramo de formación dura dos años, aproximadamente.

Acompañamiento técnico

La Fundación Polar, con Ruta del Éxito, en todo momento le presta a los participantes acompañamiento técnico adecuado y de última generación.

Para ello estableció una alianza estratégica con el Decanato de Administración y Contaduría de la UCLA, cuyos docentes imparten a los participantes materias relacionadas con estas áreas.

Otra alianza es con el Club de Emprendedores de Lara, para mantener el espíritu del emprendedor y se conforman en club para compartir experiencias.

También se une la Cámara de Industriales de Lara y la Cámara de Comercio, así como la banca crediticia, donde los emprendedores recién formados les presentan sus productos debidamente protocolizados por ante el Registro Mercantil.

Necesariamente deben ser personas mayores de 18 años a quienes se les imparte el programa, ya que luego de culminar su proceso de formación se les acompaña técnicamente para que realicen el registro de su empresa.

Sin embargo, en el citado programa participa gente que pasa de 40 años, que le han dedicado mucho tiempo a sus oficios en las comunidades, y buscan preparación, dejando aquel letrero colgado en la puerta: “Se cosen pantalones”.