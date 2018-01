¿El día a día?, ¿qué hacer con él? Las personas en el recorrido de su vida se van enfrentando a desafíos, son esas luchas que en la mayoría de los casos son internas, una pelea con nosotros mismos, con la mente, considerando que es el elemento más poderoso del cuerpo humano; ¿por qué? digamos que es quien controla el qué hacer, el qué decir, y el cómo te sientes.

Si en tu mente están los pensamientos negativos o los conocidos “pensamientos tóxicos”, entonces es eso lo que ocurrirá en tu por venir, si quizás, hoy te quieres sentir feliz, tus pensamientos deben ser de esas cosas que te traen alegría, incluso en un momento de duelo eres tú mismo quien decide si sentirse bien o mal, el control está en tu mente.

Ahora bien, las metas son los propósitos que te impulsan a avanzar, dado que, estas quieren ser alcanzadas en algún momento, ¿cierto?, es ahora donde comienza el verdadero desafío, y a veces nos vemos en la necesidad de mentirnos a nosotros mismos, desde el momento que sientes que las cosas no marchan bien pero tu ánimo parece ser el mejor, es ahí cuando te mientes, pero vaya que vale la pena tal mentira.

Y es así, si para tener la mejor actitud es necesario mentirnos de cómo nos sentimos realmente, definitivamente hazlo porque es esa actitud positiva lo que realzará esas ganas de seguir desafiando los obstáculos que suelen aparecer cuando estás en esa lucha para alcanzar tus sueños.

¿Y qué hay de los que piensan tirar la toalla? los que llegan a un punto donde solo sienten un desánimo, la luz del túnel se ve tan lejos que no creen alcanzarla, donde las posibilidades a tu favor parecen estar ocultas y solo quieres agachar la cara y dejar que sea el viento quien guíe tu mirada; es ahí donde comienzas a darte cuenta que necesitas ayuda, alguien quien te motive o te dé herramientas para poder luchar contra ese desafío de no tirar la toalla.

Hay personas que buscan ayuda a un coach de vida o psicólogo, para que sea él quien le oriente sobre eso que tanto se desea alcanzar, y sabes que te ayudará a darte cuenta si tus objetivos son irreales o no alcanzables, esto suele suceder, cuando lo que queremos es algo difícil de lograr y en vez de animarte te llena de tristeza por no poder lograrlo, así que el coach te aconsejará que te marques metas posibles de alcanzar.

El psicólogo Josué Vegas, asegura que primero identifica la característica situacional que puede condicionar la toma de esta decisión.

Posterior a eso, explicó que esto sucede porque se tiene una concepción de competencia en relación a la palabra meta que activa también el significado esfuerzo/cansancio dejando a un lado lo esencial que es la emoción inicial de visualización del objetivo el cual a su vez genera motivación.

Añade que es algo tan sencillo como cuando la persona imagina un proyecto, una vez esto sucede se activan las emociones que son las que mueven y si el individuo organizadamente jerarquiza los logros obtenidos que lo acercan más al objetivo mantendrá esta emoción activa, por lo tanto la probabilidad de éxito es mayor; así mismo añade que en definitiva mantearse focalizado con la emoción inicial que es generadora de ilusión es el paso más cercano a concretar lo visualizado en un hecho.

De este modo, expresó: “Todos nuestros sueños pueden convertirse en realidad si tenemos la valentía de perseguirlos”: Walt Disney

“La diferencia entre abandonar una meta radica en una actitud mental de concepción esfuerzo/cansancio que enfoca el resultado como objetivo principal y no el proceso, las personas pesimistas tienden a presentar poca tolerancia a la frustración y por más que tienen claras sus metas no disfrutan del proceso, hasta llegan a quejarse o descalificar los pequeños logros por querer tener resultados inmediatos, este tipo de actitud conlleva a presentar inconformidad.

Por otro lado, las personas optimistas son coherentes con sus habilidades y destrezas en relación a sus objetivos, ser optimista es mantener una actitud emocionante y creer que cada logro obtenido es resultado de disfrutar el proceso con reconocimiento propio que va impactando la autoestima y moviliza cada día más entusiasmo contagiando todo entorno”, explicó el psicólogo Vegas.

De acuerdo a las opiniones de que las personas optimistas solo persisten en tareas o metas imposibles de alcanzar, Josué Vegas afirma:

“No es así, a ver, hay que diferenciar entre ser un optimista perseverante y presentar terquedad en alcanzar una meta, la perseverancia involucra emoción, por lo tanto, también motivación que en constancia y orden sistemático van abonando el camino que propone un disfrute del proceso hacia el producto de la meta, en cambio la terquedad es mantenerse haciendo las mismas cosas pretendiendo obtener distintos resultados y allí sí existen imposibles, ya que las estrategias que no funcionan se repiten una y otra vez generando consecuencias frustrantes llamadas fracaso”.

-Como profesional en la psicología ¿cómo aborda el tema de las metas imposibles, o sea, cómo logra que alguien entienda que su meta es imposible, sin hacer que esta persona entre en frustración o depresión?

“La frustración va hacia el fracaso por no alcanzar una meta determinada, no es más que simplemente la oportunidad para comenzar de nuevo, en esta ocasión con más inteligencia emocional.

Thomas Edison decía: “Muchos de los fracasos de la vida son personas que no se dieron cuenta de lo cerca que estaban del éxito cuando se rindieron”, partiendo de esta frase y teniendo presente la diferencia entre terquedad y perseverancia, resaltó lo esencial que es estar movilizado por las emociones desde el inicio en constancia y coherencia de tus destrezas y habilidades, preguntándote a ti mismo que toda meta imposible puede ser posible si tu actitud es coherente con la constancia emocional.

Además, sabiendo que debes explorar nuevas estrategias, salir de tu zona de confort que te limita, arriesgarse en búsqueda del crecimiento personal es jugarse la vida en lo difícil, el camino no será fácil, pero las cosas que valen la pena son las que cuestan alcanzar y si se disfruta del proceso aprendiendo de cada desacierto tendrás la experticia para intentar algo nuevo, así que si quieres lograr lo que aún no has alcanzado, necesitas hacer lo que aún no has intentado”. Conferencista. Pertenece a Clínica Psicosalud. Instagram y Facebook: josuevegas. Twitter: @josuevegas