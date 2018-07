Diana Cabrera, una voz de hoy interpretando canciones del ayer

“Canciones de ayer en una voz de hoy”, es el título del próximo concierto del ciclo de Le Voy A Mi Tierra, que será interpretado por la talentosa y joven cantante, Diana Cabrera, que intentará atrapar al público interpretando temas que han marcado la escena venezolana, pero haciéndolo con un toque mucho más fresco y renovado. Dicho concierto se llevará a cabo el próximo domingo 29 de Julio en el auditorio de Ascardio a partir de las once de la mañana.

“Es un concierto que busca darle tributo a artistas de la talla de Frank Quintero, Yordano, Evio Di Marzo, Guillermo Carrasco, Guillermo Dávila, Ilan Chester”, comentó Cabrera.

Además, expresó que este es un proyecto que tenía en mente desde hace mucho tiempo, ya que siempre había querido rendirles tributo a estos célebres artistas venezolanos, haciéndolo desde otros ritmos como lo es en bossa nova, funk, baladas, pop, pop rock, e incluso valses venezolanos, por ende cuando recibió la oportunidad de Le Voy a Mi Tierra no dudó en trabajar por ello.

El concierto que espera ser de una duración de hora y media o dos horas, contará con un repertorio muy importante y talentoso que cuenta con Gerardo Pernalete en el piano, Luis Ulloa en el bajo, Freddy Rangel en el cuatro, Sarit Valero en la persecución, su padre Rey Cabrera, y dos artistas invitados, Helen Briceño y Reinaldo Jiménez.

La joven cantante comentó que lo que más le gusta hacer es enseñar a niños y adultos para que sepan cómo utilizar su voz, y por ende labora actualmente dictando clases en Niños Cantores y en la Cátedra de Canto Popular.

Contó acerca de su vida en la música

Diana Cabrera contó que sus inicios en la música partieron desde que era muy niña, ya que su familia, en particular su padre, viven de la música, “mi papá es músico y vive de la música. De pequeña mi papá me llevaba a sus conciertos y grabaciones, yo siempre me quedaba dormida en el estudio de grabación, porque era una niña muy pequeña y no entendía muy bien lo que estaba haciendo, pero sí me llamaba la atención y siempre quería acompañarlo”, afirmó con agrado.

Por otra parte, manifestó que le gusta escuchar todo tipo de música, la brasileña, africana y evidentemente la venezolana, pero confesó que la primera canción que escucha cuando se dispone a hacerlo es el tributo que le hizo Breklee a Juan Luis Guerra, ya que el cantautor dominicano es su músico favorito.

“Si a mí me ponen a decir qué es la música, pienso que es la única cosa que puede salvar al ser humano” expresó Cabrera, que además afirma que con la música se puedes expresar cualquier tipo de sentimiento y emoción.

De otra forma, contó sobre una difícil situación personal con respecto a su salud, que alertó su proyección musical, “hace dos años sufría de nódulos vocales y quedé por un año totalmente muda, y me costó muchísimo, luego fue que descubrí que todo lo que pasó fue para avivar virtudes en mí que no tenía”, donde confiesa que a pesar de que fue un proceso bastante duro, aprendió a escuchar, lo cual considera es una acción sumamente importante para la expresión artística de la música.

Finalmente, manifestó de forma contundente la importancia de apoyar a todas las expresiones artísticas que existen por doquier en la ciudad, ya que siendo la ciudad musical es evidente que hay muchísimo arte que admirar, “yo no sé a qué le vas tú, pero yo le voy a lo mío”, culminó.