Director Dutoit rechaza denuncias de abuso sexual

El prestigioso director de orquesta Charles Dutoit rechazó graves acusaciones de abuso sexual que le formularon cuatro mujeres y que han llevado a importantes orquestas de Europa, Australia y Estados Unidos a romper relaciones con él.

Según un comunicado de su oficina, Dutoit dijo que las denuncias “no tienen el menor fundamento en la verdad” y que planea defenderse. The Associated Press informó días atrás sobre las acusaciones de abuso sexual que le formularon tres cantantes y una compositora.

En su primera respuesta a las denuncias, Dutoit adoptó un tono desafiante.

“Las denuncias en mi contra me dejaron tan atónito a mí como a mis amigos y colegas. No reconozco al hombre ni las acciones descritas en la prensa”, dijo en un correo electrónico a la AP.

“Si bien el contacto físico informal es común en el mundo artístico como gesto mutuo de amistad, las graves acusaciones formuladas de coerción y contacto físico forzado no tienen el menor fundamento en la verdad. Estoy buscando asesoría legal y planeo defenderme seriamente y creo que en el clima reinante, las acusaciones periodísticas sobre abusos físicos graves no ayudan a la sociedad a enfrentar debidamente estos problemas si las denuncias en realidad no son veraces”.

Dutoit, de 81 años, es el director artístico y director principal de la Orquesta Filarmónica Real de Londres, y frecuente director invitado de las orquestas más importantes del mundo. La orquesta dijo el viernes que había resuelto juntamente con Dutoit relevarlo de sus obligaciones pendientes.

La Orquesta de Filadelfia, de la cual fue director principal de 2008 a 2012, cortó relaciones con Dutoit horas después y dijo que le retiraba su título de director emérito tras las denuncias de abuso sexual.

Ocho grandes orquestas sinfónicas pusieron fin a sus largas relaciones con Dutoit desde el jueves, cuando la AP publicó los testimonios sexualmente gráficos de las cuatro mujeres.

Texto y foto: AP