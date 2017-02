Afinan detalles para ceremonia del Oscar

Lin-Manuel Miranda fue el protagonista de los ensayos de los Oscar. Cantó un tema de “La La Land”, posó como John Travolta en “Saturday Night Fever”, invocó un monólogo de Billy Crystal en una ceremonia de la década de 1990 y regañó a su padre desde el escenario por encender la luz de su celular.

El creador del musical “Hamilton” se unió a Sting, Justin Timberlake y John Legend en una jornada de ensayos en el Dolby Theatre de Hollywood. Miranda está nominado al Oscar por “How Far I’ll Go” de la película de animación “Moana”. Timberlake opta al premio por “Can’t Stop the Feeling” de “Trolls”, mientras que Sting interpretará su canción “Jim: The James Foley Story” y Legend hará lo propio con dos de los temas de “La La Land”.

Vestido con un suéter deportivo con el lema “Ensayar es la mejor parte”, Miranda cantó algunos versos de “City of Stars” antes del inicio del ensayo.

“¡No puedo sacármela de la cabeza!”, dijo.

Más tarde, llamó la atención a su padre desde el escenario.

“Luis Miranda, apague su luz. Puedo verla desde aquí”, dijo el ganador de premios Grammy, Emmy y Tony, de 37 años, por el micrófono.

Si se lleva el Oscar el domingo, Lin-Manuel Miranda será el miembro más joven del club EGOT (las siglas de los cuatro principales premios del mundo artístico). En la gala actuará con Auli’i Cravalho, de 16 años, que pone voz al personaje de “Moana”.

La joven actriz, descubierta por casualidad en su Honolulu natal, cantó una y otra vez el tema con una confianza y carisma que contradicen su edad y experiencia.

“Literalmente, nunca antes ha hecho esto”, explicó la portavoz de Disney Animation Amy Astley, agregando que el ensayo del viernes fue la primera vez que Cravalho se subió a un escenario.

Antes, Legend probó el gran piano sobre el escenario de los Oscar. La última vez que actuó ahí ganó el premio a Mejor Canción original por “Glory”, de la película “Selma”. En esta ocasión interpretará una combinación de “City of Stars” y “Audition”, de Justin Hurwitz, que tiene tres nominaciones y lo acompañó durante los ensayos.

La ceremonia de los Premios de la Academia, en su 89na edición, se transmitirá en vivo este domigo desde Los Ángeles y contará con Jimmy Kimmel como anfitrión.

Alfombra roja

La entrega de los premios Oscar es la noche más glamorosa de Hollywood. También es el evento donde las celebridades son más fotografiadas en todo el año. Las imágenes de oropel de este evento aparecen instantáneamente en muchas partes del mundo y se reproducen ilimitadamente en revistas de modas.

Es por eso que toma alrededor de un mes, y un equipo de especialistas, para alistar a una actriz prominente para la alfombra roja, y las fotos que salgan de allí pueden derivar en miles de estilos.