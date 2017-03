A cuatro voces, casi un año de música pop-lírica con sello guaro

Desde hace 11 meses se ha venido una lluvia de “bendiciones y éxitos” para A cuatro voces, quienes individualmente tienen una trayectoria amplia y de mucha preparación en el mundo de la música. David Arrieche, Francesco Hernández, Daniel Astorga y Nicolás Torrez son el alma de esta nueva agrupación larense, a pesar de que uno de sus integrantes -Daniel- es nacido en el estado Barinas. Su repertorio está lleno de melodías religiosas, pues el grupo se aboca a este estilo de vida, sus principales presentaciones se dan en recintos católicos acompañando las homilías y ofreciendo conciertos dentro de estas celebraciones, así como en bodas y eventos, como la procesión de la Divina Pastora. Sin embargo, confiesan que ahora están inspirándose en el amor y desamor, al contar a través de nuevas producciones sus vidas amorosas.

Actualmente se encuentran en el proceso de composición de sus canciones propias, siendo los más enfocados en este ámbito David y Francesco, dado esto por los estudios en composición que han realizado. Una inspiración para ellos es la agrupación formada en Inglaterra, Il Divo, pero siempre colocándole el sello guaro que tanto los caracteriza.

Hasta los momentos han seleccionado 25 canciones para realizar los arreglos y cuatro composiciones de letra y música, para formar un repertorio amplio y prepararse para futuras presentaciones. El apoyo lo han percibido no solo por parte del público, sino también de los medios de comunicación, sus familias y el director artístico de la agrupación Nixon Sánchez, quien confesó sentirse plenamente orgulloso del trabajo que realizan y complacido de ser quien les ha servido de impulso para darse a conocer en este medio. Mañana lunes seis de marzo estarán acompañando la misa con un concierto por el eterno descanso de nuestros difuntos en la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Fátima en la parroquia de Urbanización Barici, a las 6:00 de la tarde. Y acompañarán a la Pastora en su visita a los últimos dos templos del recorrido en el mes de abril.

David Arrieche (33)

Este tenor, director del orfeón universitario de la Universidad Fermín Toro (UFT) y del Coro Juvenil del núcleo Gral. Juan Jacinto Lara, es pianista, guitarrista y actualmente estudia composición en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) y es el principal encargado de los arreglos y composiciones del grupo. Tiene una relación de aproximadamente 10 años y un hijo de dos años de edad.

Es amante del fútbol y el arte, dibuja rostros por lo general religiosos. Es uno de los más involucrados con la Iglesia católica, pues en su adolescencia comenzó a estudiar para ser sacerdote. Por los inicios de la carrera grupal, define su experiencia como una bendición. “La Divina Pastora nos abrió las puertas desde el inicio, luego de esa presentación en la procesión nos han contactado muchas veces y creo que fue eso lo que nos ayudó”, comentó David. Le gustaría ser docente musical y poder transmitir a los niños todo el conocimiento que ha adquirido y formar nuevos artistas.

Daniel Astorga (24)

A diferencia de Francesco y David, es un barítono y director del orfeón universitario de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), comenzó su carrera musical desde muy pequeño “con mi radio escuchando melodías y con la flauta imitando esas notas”, comentó Astorga. La flauta transversa es una de sus habilidades, pero su mayor destreza es ser maestro del piano. Es alumno del Conservatorio de Música Vicente Emilio Sojo, iniciando en el canto en el ámbito de los coros. Actualmente estudia música en mención dirección coral en la UCLA. Su vida amorosa no tiene mucha tela que cortar, se considera un enamorado de la música y dice que la relación más larga que ha tenido ha sido con su piano.

Es un aficionado a los números y operaciones matemáticas y de lógica, se puede decir que es considerado el “cerebrito” de la agrupación.

Francesco Hernández (28)

Igualmente Tenor, profesor de Técnica Vocal del núcleo Gral. Juan Jacinto Lara, estudia Educación Musical en el Instituto Pedagógico de Barquisimeto y recibe clases de canto lírico, toca instrumentos como el cuatro o la guitarra pero nada profesional, para él su voz es la mayor característica. Acompaña a David Arrieche en las composiciones y arreglos de sus melodías. Aunque compone al amor, su corazón aún no tiene dueña. Es un apasionado del arte en general, en sus ratos libres pinta y ha probado diferentes técnicas para crear estas obras, obtuvo su certificado de chef profesional y es ingeniero químico. “Gratificante” es la palabra que usa Francesco para definir esta montaña rusa de emociones que le ha brindado A cuatro voces, le gusta escuchar a Andrea Boccelli, Il Divo, por lo que está muy inmiscuido en este género musical que tiene la agrupación. “Al principio no esperaba esto, comencé haciéndolo porque me gusta cantar, no esperaba esta respuesta del público”.

Nicolás Torrez (22)

Barítono, director del Coro Juvenil del Módulo Contraloría, inició su carrera musical a los ocho años cuando entra al Conservatorio Vicente Emilio Sojo y posteriormente al Coro Juvenil perteneciente al sistema de coros y orquestas de Barquisimeto y a los 20 años comienza a formar parte de la Camerata Larense. Fueron a las olimpiadas en Regal y ganaron el oro en música folklórica, plata en música sacra y se consagraron campeones en el renglón de coros de cámara mixtos en el año 2014. A raíz de esto comenzó a estudiar música, mención dirección coral junto a Daniel. Además es estudiante de derecho en la UFT.

En cuanto a su vida amorosa, tiene una relación de casi cuatro años y comparten la misma pasión por la música, incluso es quien lleva una agenda de los compromisos de la agrupación y maneja las redes sociales. Desde muy pequeño jugó beisbol y tuvo oportunidades de avanzar en este deporte, pero su amor por la música fue mayor.