El mundo recuerda el concierto legendario de George Michael en China

La muerte de George Michael trajo recuerdos en China de los embriagadores años 80 cuando Wham! fue la primera gran banda occidental en presentarse en el país tras la muerte de Mao Zedong y décadas de aislamiento cultural.

Muchos chinos que nunca habían escuchado de la banda se formaron por horas para comprar boletos por 1,75 dólares para el concierto en abril de 1985 en el Gimnasio Popular, el mayor estadio de Beijing en la época.

Dentro del estadio con capacidad para 12.000 personas, los espectadores sentados veían perplejos mientras Michael y Andrew Ridgeley bailaban con sacos con hombreras y el cabello teñido de rubio, esponjado con fijador. Sus bailarinas con vestuarios strapless y minifaldas con lunares también sorprendieron a público en China cuando la gente se vestía con los mismos tonos grises y verdes.

“Fue la primera vez que una banda occidental vino a China, todos estaban listos para hacer ruido y ponerse de pie”, dijo Li Ji, un propietario de un restaurante que fue al concierto cuando era veinteañero. “Pero había tantos policías que nadie se atrevió”.

El mánager de Wham! Simon Napier-Bell había pasado 18 meses convenciendo al gobierno Chino para que les permitieran entrar al país y asegurar su lugar como una de las bandas más famosas del mundo argumentando que les ayudaría a atraer la inversión extranjera.

La policía había advertido a los espectadores que permanecieran sentados, con el temor de no poder controlar a las masas y que pudiese haber disturbios. Algunos jóvenes chinos que se pararon para bailar fueron retirados por los oficiales.

El concierto de Wham! influyó a los músicos chinos, que nunca habían visto tocar guitarras eléctricas en un escenario y comenzaron a interesarse en el rock ‘n’ roll.

Huang Wen, quien es compositora, dijo que la presentación tuvo impacto en músicos famosos incluyendo el padrino del rock chino Cui Jian. “A comienzos de los 80, las canciones pop de Hong Kong eran muy populares en China después de que los estudiantes de música a nivel profesional y la gente en la industria comenzaron a interesarse en el rock”, dijo.

Li dijo que el departamento del ejército para el que trabajaban sus padres había recibido boletos como prestación. Asistió al concierto con los colegas de sus padres y con los hijos de éstos.

“Recuerdo que hubo un pequeño incidente durante el concierto, las luces principales se apagaron porque hubo un problema con la electricidad, así que el bajista bailó un poco de break dance”, dijo Li. “Era la primera vez que la gente veía eso y fue muy popular, a la gente le gustó”.

Los medios estatales chinos dijeron el lunes que el concierto fue “una sensación”.

Aunque los jóvenes chinos de ahora no conocen los nombres de George Michael o Wham!, muchos reconocen sus canciones más populares como “Last Christmas” y “Careless Whisper”. La segunda había sido traducida al chino e interpretada en varias versiones antes del concierto de 1985.

Álbumes

Fantastic (con WHAM!), 1983; Make It Big (con WHAM!), 1984; Music from the Edge of Heaven (con WHAM!), 1986; Faith, 1987; Listen Without Prejudice, Vol. 1, 1990; Older, 1996; Songs from the Last Century, 1999; Patience, 2004; y Symphonica, 2014.

Canciones

Wake Me Up Before You Go-Go, 1984; Careless Whisper, 1984; Last Christmas, 1985; I Knew You Were Waiting (for Me), con Aretha Franklin, 1987; I Want Your Sex, 1987; Faith, 1987; One More Try, 1987; Father Figure, 1988; Monkey, 1988; Freedom! ’90, 1990; Don’t Let the Sun Go Down on Me, con Elton John, 1991; y Jesus to a Child, 1996.