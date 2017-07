“England Lost”, el blues de Mick Jagger sobre el Brexit

Mick Jagger, el cantante de los Rolling Stones, dio a conocer una nueva canción grabada en solitario, teñida de preocupación e incertidumbre sobre el Brexit.

A sus 74 años, el músico inglés se adentra en el terreno minado de la política británica con una canción de título evocador, “England Lost” (“La Inglaterra perdida”).

“Fui a buscar a Inglaterra, no estaba ahí/ Creo que estoy perdiendo mi imaginación/ Estoy harto de hablar de inmigración/ No puedes entrar y no puedes salir”, canta Jagger a ritmo de blues en “England Lost”, presentado el jueves por la noche.