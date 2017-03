Hugh Jackman dejará de interpretar a Wolverine

Este viernes es el estreno de “Logan”, la última película de Wolverine interpretado por Hugh Jackman en la gran pantalla.

Así lo aseguró el actor durante entrevista con una agencia de noticias, “Estoy listo para dejar de interpretar a Wolverine, pero nunca he sentido que esto sea un adiós porque es parte de quien soy”.

A pesar de la dura decisión, el australiano dijo que ha visto cómo muchos actores, cuando se despiden de un papel decisivo, están devastados “No sé, tal vez es que aún no me he hecho a la idea, pero yo siento que llevo al personaje dentro de mí” enfatizó.

Jackman ha dejado su huella como Wolverine en X-Men, X-Men 2, X-Men: The Last Stand, X-Men Origins: Wolverine, X-Men: First Class, The Wolverine, X-Men: Days of Future Past, X-Men: Apocalypse y, finalmente, Logan.

“Es parte de mi vida. Esta película es lo más personal que he hecho. Es muy humana, cruda y auténtica. Me ha permitido explorar mi personalidad a través de los años, mirarme al espejo y ser honesto sobre mis remordimientos y defectos”, comentó además, que en Logan retrata al personaje en su punto más bajo, de vuelta de todo y sin sus seres queridos alrededor.