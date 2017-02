Juan Carlos Xs de gira con Guaco

Juan Carlos Jiménez es un disc jockey (DJ) que incursionó en este mundo desde los 13 años, cuando se dedicaba exclusivamente a las fiestas privadas; fue alrededor de los 22 años que se retó para ejercer su carrera, la comunicación social.

“Llegó un momento que me sentí frustrado por una situación país me vi aún más presionado en volver, hace cuatro años decidí retomar ese camino y me encuentro un panorama muy distinto de los DJ” contó Jiménez y agregó que en los inicios de su carrera no existían las redes sociales.

Comentó que desde hace dos años notó que estaba haciendo las cosas muy parecidas –no iguales- a los demás DJ y deció que quería salir de ese lote.

“Me preguntaba qué podía hacer. Yo siempre en paralelo fui músico empírico o de oído, me gusta la música porque mi papá lo es, así que siempre he agarrado los instrumentos y tocaba. Comencé a colocar en las redes sociales videos donde aparezco tocando varios elementos y haciendo versiones de canciones que están pegadas -o en la cartelera Billboard por ejemplo-, en versiones latinas” resaltó al comentasobre su nuevo proyecto ‘Xs the live sho,n espectáculo en vivo donde se fusionan simultáneamente efectos de luces, fuegos artificiales y la esencia de los videos antes mencionados.

Gracias a este show surge una propuesta con la que todo artista nacional se sentiría honrado, nace una gira con la agrupación ganadora del Latin Grammy, Guaco. Se presentarán en cuatro países Chile, Argentina, Colombia y Ecuador los días 24, 25, 26 y 27 de febrero respectivamente.

“El primer contacto no lo hace Guaco, sino la productora de la gira y a pesar de que ellos me lo anuncian y yo envío toda la información, pasó alrededor de un mes cuando no supe más de ellos; honestamente pensé que se había caído el proyecto. Luego me llega una notificación a Instagram diciendo que Guaco me había etiquetado en una publicación, allí ya estaba mi logo en el flayer, es decir, fueron ellos quienes publicaron primero” relató, comentando además que se sintió emocionado y halagado pues siempre se ha considerado un gran fanático de esta agrupación venezolana.

Entre sus nuevos proyectos está un tema llamado ‘I can feel your love’, no se ha estrenado aún pues están a la espera de dos remezclas que harán otros. Esa producción será grabada por la disquera In progresso records. De igual forma está trabajando para convertirse en miembro votante de los Latin Grammy y poder postular los trabajos de otros artistas y los propios.

Está seguro que el talento prevalece, que aún existe gente que cree y aprecia el verdadero don del artista.

https://www.youtube.com/watch?v=lTyxejN-NVg