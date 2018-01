“Jumanji” destrona a “Star Wars” y lidera taquilla

La cinta “Jumanji: Welcome to the Jungle” destronó a “Star Wars: The Last Jedi” y se colocó en primer lugar de las taquillas en Estados Unidos y Canadá en su tercera semana en cartelera. El estreno del fin de semana “Insidious: The Final Key” se ubicó en el segundo puesto.

La productora Columbia Pictures dijo el domingo que la película protagonizada por Dwayne Johson recaudó un estimado de 36 millones de dólares, para sumar un total de 244,4 millones.

En segundo lugar se colocó la cinta de terror “Insidious: The Final Key”, la cuarta entrega de la franquicia, con 29,3 millones de dólares.

Por su parte, “Star Wars: The Last Jedi” cayó a la tercera posición con 23,6 millones de dólares en su cuarta semana en cartelera. La exitosa película lleva una cantidad de 572,5 millones de dólares recaudada hasta la fecha.

“The Greatest Showman” ocupó el cuarto sitio con 13,8 millones de dólares mientras que “Pitch Perfect 3” el quinto con 10,2 millones.