“La La Land” obtiene 14 nominaciones en los Oscar 2017

Este martes fue publicada la lista de nominados para los premios Oscar 2017, en la 89 edición del evento realizado por la Academia de Cine de Hollywood que se celebrará el próximo 26 de febrero.

La La Land, es la favorita del certamen al tener 14 nominaciones, empatando el récord logrado por “All About Eve” (1950) y “Titanic” (1997).

Estos son todos los nominados de las 24 categorías:

Mejor película

Moonlight

Manchester frente al mar

La La Land

Comanchería

La llegada

Hasta el último hombre

Lion

Fences

Figuras ocultas

Mejor dirección

Damien Chazelle (La La Land)

Kenneth Lonergan (Manchester frente al mar)

Barry Jenkins (Moonlight)

Dennis Villeneuve (La llegada)

Mel Gibson (Hasta el último hombre)

Mejor actor protagonista

Casey Affleck (Manchester frente al mar)

Ryan Gosling (La La Land)

Viggo Mortensen (Captain Fantastic)

Denzel Washington (Fences)

Andrew Garfield (Hasta el último hombre)

Mejor actriz protagonista

Isabelle Huppert (Elle)

Ruth Negga (Loving)

Natalie Portman (Jackie)

Emma Stone (La ciudad de las estrellas (La La Land)

Meryl Streep (Florence Foster Jenkins)

Mejor actor de reparto

Mahershala Ali (Moonlight)

Jeff Bridges (Comanchería)

Lucas Hedges (Manchester frente al mar)

Dev Patel (Lion)

Michael Shannon (Animales nocturnos)

Mejor actriz de reparto

Viola Davis (Fences)

Naomie Harris (Moonlight)

Nicole Kidman (Lion)

Octavie Spencer (Figuras ocultas)

Michelle Williams (Manchester frente al mar)

Mejor película animada

Kubo y las dos cuerdas mágicas

Valiana

Mi vida de Calabacín

La tortuga roja

Zootrópolis

Mejor guion original

Taylor Sheridan (Comanchería)

Damien Chazelle por (La ciudad de las estrellas (La La Land)

Giorgos Lanthimos y Efthimis Filippou (Langosta)

Kenneth Lonergan (Manchester frente al mar)

Mike Mills (20th Century Women)

Mejor guion adaptado

Eric Heisserer (La llegada)

August Wilson Fences

Allison Schroeder y Theodore Melfi (Figuras ocultas)

Luke Davies (Lion)

Barry Jenkins y Tarell Alvin McCraney (Moonlight)

Mejor película de habla no inglesa

El viajante (Irán, Asghar Farhadi)

Toni Erdmann (Alemania , Maren Ade)

Land of Mine (Bajo la arena) – (Dinamarca, Martin Zandvliet)

Tanna (Australia, Bentley Dean y Martin Butler)

Un hombre llamado Ove (Suecia)

Mejor fotografía

Linus Sandgren (La ciudad de las estrellas (La La Land))

Bradford Young (La llegada)

Rodrigo Prieto (Silencio)

James Laxton (Moonlight)

Greig Fraser (Lion)

Mejor diseño de producción

La llegada

Animales fantásticos y dónde encontrarlos

¡Ave, César!

La ciudad de las estrellas – La La Land

Passengers

Mejor vestuario

Aliados

Animales fantásticos y dónde encontrarlos

Florence Foster Jenkins

Jackie

La ciudad de las estrellas – La La Land

Mejor montaje

La llegada

Hasta el último hombre

Comanchería

La ciudad de las estrellas – La La Land

Moonlight

Mejor efectos visuales

El libro de la selva (Walt Disney Pictures) – Robert Legato, ASC, Andrew R. Jones, Adam Valdez, Dan Lemmon

Rogue One: Una historia de Star Wars (Walt Disney)

Captain Amercia:c ivil war (Marvel) – Dan DeLeeuw, Dan Sudick, Russell Earl, reg Steele

Kubo y las dos cuerdas mágicas (Laika)

Doctor Strange (Marvel) – Stephane Ceretti, Paul Corbould, Richard Bluff, Vince Cirelli

Mejor maquillaje y peluquería

A Man Called Ove

Star Trek: Más allá

Escuadrón Suicida

Mejor montaje de sonido

La llegada

Marea negra

Hasta el último hombre

La ciudad de las estrellas – La La Land

Sully

Mejor mezcla de sonido

La llegada

Hasta el último hombre

La ciudad de las estrellas – La La Land

Rogue One: Una historia de Star Wars

13 horas: Los soldados secretos de Bengasi

Mejor banda sonora

Jackie

La ciudad de las estrellas – La La Land

Lion

Moonlight

Passengers

Mejor canción

“Audition (The Fools Who Dream)” de La ciudad de las estrellas – La La Land

“Can’t Stop the Feeling” de Trolls

“City of Stars” de La ciudad de las estrellas – La La Land

“The Empty Chair” de Jim: The James Foley Story

“How Far I’ll Go” de Vaiana

Mejor documental

O.J.: Made in America – Ezra Edelman

Life animated,

13th,

Fire at Sea,

I Am Not Your Negro – Raoul Peck

Mejor cortometraje

Timecode, Juanjo Giménez

Sing (Mindenki), Kristof Deák

Ennemis Intérieurs, Sélim Azzazi

La Femme et le TGV, Timo von Gunten

Silent Nights, Aske Bang

Mejor corto documental

Extremis, f/8 Filmworks en asociación con Motto Pictures

Joe’s Violin, Lucky Two Productions

Watani: My Homeland, ITN Productions

The White Helmets, Grain Media y Violet Films

4.1 Miles, University of California, Berkeley

Mejor cortometraje animado

Blind Vaysha

Borrowed Time

Pear Cider and Cigarettes

Pearl

Piper