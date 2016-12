Norka en su showcase: “Mi destino es la música”

“Vengo de una familia bendecida, de lugares lejanos, cargada de experiencias, lecciones de vida, de otros idiomas y otras culturas, que me llevaron a entender que mi destino es la música”, relató la cantante Norka, quien estuvo en el país para presentar su showcase.

Esta venezolana radicada en Estados Unidos, irrumpió en la escena musical respalda por el productor Emilio Estefan. Presentó su disco Milagro, que ya suena en las emisoras latinas de su actual país de residencia.

Para este disco, Estefan reunió a un equipo de importantes productores como Archie Peña, los hermanos Ricardo y Alberto Gaitán, además de Luis Giraldo y el puertorriqueño Cuco Peña, quien se encargó de los arreglos en salsa.

“Lo que más tiempo nos tomó fue definir el género. Es una fusión de ritmos, con algo de Rhytm & Blues, balada, tropical, rock y pop”, comentó la caraqueña Norka Dubrazka Soraya Martínez Luque.

En contacto con la música

A Norka le encantaba cantar desde niña y por ello participó en diversos concursos. Al terminar la educación secundaria, viajó a Francia a cursar estudios superiores de Negocios Internacionales, pero paralelamente siguió en lo que le gustaba.

“Recuerdo que a cada minuto mi mente estaba en la música, por lo que busqué algo que me mantuviera en contacto con ella y me uní a una banda llamada Bad Moon Rising, de funk y rock, con la cual me presenté en muchas tarimas y me sirvió de aprendizaje para la carrera que ahora desarrollo como solista”, comentó la intérprete.

Al regresar a Estados Unidos tomó clases de canto, arte que compartía con el estudio de modas y artes culinarias.

De esa época hay buenos recuerdos, especialmente el día que conoció a Emiliio Estefan. “Yo no tenía ni idea de que él iba a estar allí. Me le acerqué y le hablé con el alma, de que la música era mi sueño, que tenía algunos materiales que le podría presentar, que era lo que siempre había querido hacer y que era mi proyecto de vida.”

A la semana siguiente, ya estaba en los estudios Crescent Moon, de Emilio y Gloria Estefan. El influyente productor escuchó con atención el material que la joven le llevó e intuyó que tenía posibilidades de hacer de ella una buena artista. Desde ese momento comenzaron a trabajar. Le exigió continuar con las clases de canto para crear una disciplina. Al poco tiempo, ya comenzaban a elegir las canciones del disco.

Llegó el cambio físico

En el 2007 Norka atravesó una severa crisis personal que la hizo subir excesivamente de peso.

Pero paralelo a su carrera musical ha hecho el cambio físico, importante para su carrera. “Ya he perdido 32 kilos de peso y continúo trabajando, con el mismo personal trainer de Shakira y Beyonce. Hacer esto es esencial para mí. Yo no soy una niña menuda, soy una mujer alta y gruesa. Debo estar ahora por los 77 kilos, pero seguiré bajando porque sé perfectamente hasta qué punto quiero llegar”, recalcó Norka con una figura que se aleja totalmente de aquella mujer pasada de kilos que se presentó en el Miss Venezuela del año pasado y que además fue telonera en dos presentaciones que realizó Camila en nuestro país.

“Ahora hago ejercicio constantemente. Cero carbohidratos ni frituras. Además juego tennis, inclusive participé en torneos semi profesionales”, agregó luego del showcase, en el que interpretó los temas Milagro, Como lo haces tú, Maldito amor y Rodando en lo profundo. Se apreció una voz fuerte y educada, con un timbre parecido al de Gloria Estefan.

Emilio escucha sus deseos

En la presentación la cantante aprovechó la ocasión de hablar sobre su equipo de trabajo, su banda y todo lo inherente a su proyecto musical, todo aprobado por Emilio Estefan.

“Este es su proyecto y todo lo que hago debe ser aprobado por él. Obviamente, escucha mis deseos, mi elección de las canciones, pero una vez tomada la decisión, es Emilio quien dirige. Incluso, en el video del tema promocional (Milagro) escuchó mis propuestas”, resaltó Norka.

La cantante subió esta semana, del noveno al segundo lugar de la cartelera Top Salsa del Record Report, que mide oficialmente los temas de mayor difusión en Venezuela, con la versión tropical del tema Milagro, el segundo promocional de su primer álbum y cuyo autor es el venezolano Archie Peña.

En Estados Unidos esta canción también va en ascenso, en su versión Dance Club, cantada en inglés y titulada Miracle. En apenas una semana, pasó de la posición 42 de la cartelera de Billboard, a la número 29. También fue nominada a comienzos de año al Premio Lo Nuestro, en la categoría Artista Pop Femenina del Año.

Foto: William Toledo