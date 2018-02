“Tamara” y Karina Velásquez representarán a Venezuela en el “Out Fest 2018”

La producción cinematográfica “Tamara” dirigida por Elia K. Schneider y con la participación de la actriz Venezolana Karina Velásquez, figurarán en la trigésima quinta entrega del Out Fest 2018, la cual tendrá lugar el próximo 10 de Marzo en la ciudad de Los Ángeles Estados Unidos.

“Tamara” ha alcanzado gran éxito en el extranjero, siendo galardonada en el 2017 por el Leonardo Da Vinci del Festival Internacional de Milán (MIFF), en el cual, ganó tres premios de las nueve nominaciones, también fue condecorada como Mejor Película en el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara SBIFF, otorgándole el premio Nueva Vision Award For Spain / Latin America Cinema.

Por otro lado la actriz Karina Velásquez, admite que“… la temática de la película ha causado gran interés en críticos y expertos del séptimo arte, y para todos nosotros es un verdadero orgullo observar tanta receptividad”; de igual forma comenta que participar en la película significo todo un reto para ella, explica que “No soy actriz de tomar cualquier personaje… Si este no me obliga a superarme en lo personal, y me conlleva a ofrecer un mensaje de reflexión, prefiero no hacerlo.”

Recalca que representar a un personaje tan cerrado como “María Isabel” fue no fue tan fácil, alega que son muy diferentes. Por su parte la actriz destacó que próximamente se estrenara la primera película de ciencia ficción del país “la jaula” “Estoy feliz de estar inmersa en producciones tan importantes para nuestro territorio, y sé que tanto “Tamara” como “La Jaula” dejarán huellas significativas en la historia del cine nacional” añadió.