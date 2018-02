VIDEO : “Dictador” llega de la mano de Jesús Gil

El músico y compositor larense, Jesús Gil emigró hace cinco años a Estados Unidos, con un solo propósito llevar al mundo su música, ese mismo arte que desarrolló desde muy pequeño y que lo ha acompañado durante sus primeros 30 años de vida.

Hoy, luego de tanto esfuerzo, dedicación, cariño, y mucho trabajo arduo ese sueño se ha materializado, o al menos ha empezado a hacerlo, luego de la publicación de su videoclip “Dictador”, disponible en su canal de YouTube.

La pieza dedicada a esta tierra donde nació, a esa Venezuela que lo vio crecer y que hoy luce totalmente distinta a la que dejó atrás, es su primer sencillo de un proyecto de vida que espera se perpetuar en el tiempo y ser uno de los mejores representantes de la música de calidad que hacen los maestros de esta tierra.

elimpulso.com conversó con quien también formó parte de las filas de esta casa editorial en sus primero años como profesional de la comunicación, que hoy reside en Nueva York:

P: ¿Qué marca musical distingue a Jesús Gil del resto de cantantes venezolanos que ahora están en tierras extranjeras? ¿Qué le ofrece al público? R: Lo que podría distinguir mi música son varios puntos importantes, una de ellas es que no solo escribo baladas románticas sino tambié n me gusta escribir temas que tengan un contenido social y vayan dirigido con un mensaje claro y preciso, sin importarme que no sea del agrado de todas aquellas personas que estén en desacuerdo con mi punto de vista, simplemente escribo lo que siento.

Por otra parte, mis influencias musicales son bien diversas y van desde la música latina hasta el Rock no comercial, todo esto me han llevado a ponerlas en esta especie de licuadora y como resultado he obtenido un tipo de música que sale un poco de los parámetros comerciales por diversos factores, una de ellos las tonalidades de las canciones, sin embargo dejando en el fondo un toque mágicocomercial para que pueda ser escuchado por todo tipo de publico, debo decir que para lograr esto no pude hacerlo solo, mis productores Richy Rojas y MV Caldera fueron de gran ayuda para llegar a este punto.

P: Hablemos de “Dictador” ¿Qué quiere decir con esta letra y con el video que presenta?

R: “Dictador”, es un tema de protesta que forma parte de un disco que esta lleno de temas completamente distintos a este. Con “Dictador” simplemente quise dejar un mensaje al mundo, para que se terminen de dar cuenta quienes son los que nos gobiernan y mantienen secuestrado a nuestro país.

“Dictador” es un mensaje de aliento para todos aquellos que no creen que esto puede terminarse y que cuando menos lo esperan puede llegar el final de la dictadura disfrazada que tenemos en Venezuela.

Esta canción la escribí en un momento bien frustrante cuando vi en un video una madre llorar con profundo dolor, la muerte de su hijo, quien cayó durante una protesta en manos de la Guardia Nacional Bolivariana. Es por esto que el tema va dedicado a todos los caídos durante las protestas en Venezuela. P: ¿Por qué iniciar una carrera musical esta canción? ¿Qué busca?

R: Mi mundo en la música ya había comenzado desde niño, simplemente por factores personales no había podido publicar nada.

Decidí comenzar con este tema porque el momento que estamos viviendo en nuestro país es crítico y grave, nunca en la historia de Venezuela habíamos pasado por un momento tan deplorable como el que estamos viviendo ahora y lo único que busco con esto es dejar un mensaje claro a todos los que creen y aún tienen esperanzas que esto puede terminar en cualquier momento. Asimismo, en una frase de la canción “corruptos de la vida juegan con tu ingenuidad” me dirijo directamente a todos aquellos (que son pocos) que aún creen y siguen apoyando los lineamientos políticos del Gobierno.

P: La letra de la canción, así como el video tiene un tinte de crítica política ¿Le preocupa que su música sea etiquetada como de protesta o de bandera de algún bando político? R: No para nada eso es lo que menos me preocupa, el mensaje es claro y no vamos andar con rodeos soy opositor al 100%, el tema es netamente de protesta, sin embargo este sería el único tema de mi disco con ese tinte político, tengo canciones que pronto serán publicadas como “casualidades” con un toque romántico o por ejemplo “Sintiendo su alma” que habla sobre la perdida repentina de la persona que tanto amas y que solo vivirá en tus pensamientos por el resto de tu vida… Asimismo, tengo muchas canciones con diversos temas, por ello no me preocupa quesea etiquetado como un artista de protesta nada más.

P: ¿Qué conseguimos en esta producción musical?

Los encargados de la producción musical fueron principalmente Richy Rojas, un excelente musico dominicano que ha grabado a artistas importantes, fue el encargado de darle ese toque diferente al tema, debido que al principio iba a ser un poco más sutil, pero la letra ameritaba algo más fuerte, asimismo grabó varios instrumentos y fue quien realizo la mezcla del tema.

Por otra parte, está la magnífica y super talentosa cantante MV Caldera, quien es Venezolana y estuvo colaborando con Richy en la producción del tema y los arreglos. MV también estuvo det rás de los controles en el momento de grabar las voces y realizo algunos coros en el intermedio de la canción.

La masterización fue realizada por IbeatHouse Studio en Miami.

P: ¿Qué proyectos a corto, mediano y largo plazo tiene la carrera de Jesús Gil en la industria musical?