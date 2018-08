España e Italia llevan a cabo su primer trasplante cruzado internacional de riñón

El primer transplante de riñón entre España e Italia ya se ha realizado con éxito. Una pareja española y otra italiana se han intercambiado como donantes y receptores de riñón para lograr el primer trasplante renal cruzado internacional en el sur de Europa, dentro de un proyecto pilotado por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

Las respectivas intervenciones de extracción y de trasplante tuvieron lugar en la Fundación Puigvert de Barcelona y el Ospedale Cisanello de Pisa el pasado 19 de julio, y actualmente donantes y receptores se encuentran “en perfecto estado” y ya han sido dados de alta, ha informado la ONT.

Este programa de trasplante renal cruzado se basa en el intercambio de donantes de riñón entre dos o más parejas con el objetivo de ofrecer a pacientes con insuficiencia renal la posibilidad de recibir un injerto, aunque su pareja o familiar que quiere hacer efectiva la donación sean incompatibles.

Éste era el caso de la primera paciente española en someterse a uno de estos intercambios internacionales, en el que han participado 10 hospitales españoles, 3 italianos y 1 portugués, con un total de 113 parejas (79 españolas, 19 portuguesas y 15 italianas). Aunque ya había sido trasplantada hace 20 años a partir de su madre, un desgaste del órgano la obligó a volver a necesitar diálisis, motivo por el que su marido se ofreció a darle el riñón, aunque resultó que no eran compatibles. Lluis Guirado, jefe de servicio de Nefrología de la Fundación Puigvert, es el que le habló de esta posibilidad.

“Para mí no fue una decisión tan fácil porque había muchos temas éticos, pero por otro lado su donación me ayudará mucho”, explica la paciente, cuya “vida cambiará mucho a partir de ahora, ya en las cosas más básicas”, desde poder “beber agua, té, café” y “comer lo que quiera” a visitar a su hija “las veces que quiera”. El hecho de que fuera un trasplante cruzado y entre diferentes países no “hizo dudar” a su marido. “Después de todo ha sido como un pequeño milagro (…). Ahora ella podrá hacer cosas normales, vivir como una persona normal, y estoy muy contento de haber podido contribuir a este pequeño milagro”, según subraya el donante.

Con éste son ya tres los trasplantes cruzados internacionales que se han realizado en el mundo, (el primero en Estados Unidos y el segundo en República Checa y Austria), aunque el protagonizado por España e Italia es el primero dentro de un programa protocolizado y reglamentado, según indican fuentes de la ONT a Efe. El programa de trasplante renal cruzado es una de las modalidades de donante vivo que la ONT puso en marcha en España hace ahora casi una década; desde julio de 2009, cuando se realizó el primero, se han realizado 194 operaciones de este tipo.

Uno de sus aspectos fundamentales es el registro de parejas donante-receptor, que necesita una aplicación informática para realizar los cruces y conocer rápidamente sus resultados. La ONT es la encargada de gestionar los cruces de las parejas, informar a los países participantes sobre las combinaciones posibles detectadas después de cada cruce y desarrollar un informe anual sobre los resultados. En este caso tan solo se han requerido ocho semanas desde que la organización realizó el cruce en el que se detectó la posible compatibilidad entre las dos parejas y el trasplante.