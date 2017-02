Este lunes se cumplen 158 años del Día de la Federación

Coro sirvió de escenario para el inicio del movimiento federal —popular y revolucionario— donde varios hombres comandados por Tirso Salaverría, tomaron con éxito la guarnición coriana, y entre gritos y proclamas, anunciaron junto al pueblo un proyecto que reivindicaría las aspiraciones populares: como el derecho al voto, a la educación, a la repartición de la tierra y a la libertad de prensa.

Ezequiel Zamora y Juan Crisóstomo Falcón, fueron los abanderados de este movimiento, quienes conformaron milicias populares compuestas por indios, negros y campesinos libres.

Los hombres comandados por Tirso Salaverría, toman por asalto el cuartel de Coro, se apodera de 900 fusiles y lanza el “Grito de Federación”, el cual marca el comienzo de una guerra que se prolongará por cinco años. Se expresó: “¡Corianos! No temáis. La Federación es el Gobierno de los libres, y Venezuela obtendrá el lauro de la Federación. No hay un solo venezolano, con excepción del reducido club que hasta ahora nos ha dominado, cuyo corazón no lata de entusiasmo al impulso de esa voz mágica y arrobadora… “. La noticia de este triunfo se esparció y provocó levantamientos simultáneos en otras regiones del país como Barinas, Guanarito y Maracaibo.

Por los hechos políticos y militares ocurridos, que resumen la reforma y conquistas de la causa liberal de Venezuela, en 1895 el presidente de la República Joaquín Crespo decretó la construcción de un Monumento a la Federación.