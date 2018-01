Estos son los ocho avances tecnológicos que se esperan para el 2018

La tecnología en 2017 fue en relación a las maneras en que las redes sociales están reprogramando nuestra sociedad y cómo están afectando a la política. En lugar de facilitar la comunicación, las oportunidades económicas y el ocio parece estar consiguiendo lo contrario. Por suerte, hubo cosas buenas.

Fotografía computacional

La fotografía computacional trata del amplio espectro de tecnologías de software con las que los ingenieros están trabajando para mejorar la calidad de las cámaras digitales. Los sensores de última generación y las mejores lentes del mercado van a seguir siendo imprescindibles en este sentido, pero las soluciones de software están permitiendo nuevas técnicas y mejorando constantemente las cámaras más económicas.

Vehículos autónomos

El discurso con los coches autónomos ha estado dando vueltas durante tanto tiempo que a estas alturas ya es casi mundano. A nadie pareció importarle que Waymo abandonase oficialmente a los conductores de sus coches autónomos el pasado noviembre. Y eso es enorme. Waymo lanzará próximamente su primer taxi completamente autónomo en los suburbios de Phoenix, Arizona. Tal cual.

Nintendo

Nintendo está en un buen momento. Arrancamos 2017 con la triste muerte de la Wii U, una consola excelente que nunca terminó de arrancar y gran parte de la conversación giraba en torno a la falta de habilidad de Nintendo para crear un buen juego para móviles. Resulta complicado expresar cómo de factible parecía en ese momento que Nintendo iba a seguir los viejos tiempos de otras compañías como SEGA. Y entonces llegó la Switch.

Realidad aumentada/Realidad mixta

La realidad virtual no ha terminado de arrancar en 2017 del modo que algunos esperaban. Está lejos de estar muerta, y Oculus espera que más y más gente comience a usarla con su kit sin cables que costará $200 dólares. Pero, con todo, su aislamiento, la falta de seguimiento ocular y la tendencia a marear a ciertos usuarios, la lista de problemas es extensa. La realidad mixta es mucho más interesante en tanto que incorpora objetos virtuales y experiencias en el mundo virtual, solventando gran parte de los problemas de la realidad virtual y ofreciendo diferentes posibilidades. 2017 nos trajo interesantes novedades en dicho campo.

Adobe

Adobe es la compañía de tecnología más emocionante que pocas personas consideran emocionante. Rápido, intenta nombrar al CEO de Adobe. No puedes hacerlo, pero Adobe ha cambiado nuestro mundo radicalmente. Sin Photoshop, Twitter no sería ni la mitad de interesante, y Premiere fue pionera en el software de edición a nivel de consumidor que permite a las estrellas idiotas de YouTube sacar dos videos por día. Los productos de Adobe también se han usado para cosas buenas que no recuerdo ahora.

Captura de movimiento

Sí, la captura de movimiento ha existido durante años, pero se está volviendo realmente buena en múltiples frentes. Hollywood ha seguido avanzando en la tecnología mocap para capturar actuaciones sutiles. El final de este año de la trilogía El planeta de los simios fue probablemente uno de los mejores ejemplos, y​​fue fascinante ver al coreógrafo de movimiento de la película, Terry Notary, realizando sus rutinas de primate sin imágenes generadas por computadora en la película The Square. Sin menospreciar el trabajo de los animadores de los simios, ver la extraña representación de un simio de un ser humano de carne y hueso como Notary realmente me dio una mejor impresión de las sutilezas que la tecnología de captura de movimiento está recogiendo en estos días.

Los smartwatches como dispositivos médicos

El Apple Watch podría ser lo más aburrido que Apple haya hecho, pero el gran plan de relojes inteligentes, en general, no es para nada aburrido. Estas glorificadas máquinas de mensajería podrían salvar nuestras vidas algún día.

Aleaciones alienígenas

¡Aliens! Los ciclos de noticias duran alrededor de 12 horas hoy en día, por lo que todos hemos dejado atrás la noticia de que el Pentágono tiene un programa secreto para estudiar posibles ovnis. El autor del artículo, más adelante, habló con la MSNBC y amplió un pasaje de su artículo que mencionaba “edificios modificados en Las Vegas para el almacenamiento de aleaciones metálicas y otros materiales que los contratistas del programa dijeron que habían sido recuperados de fenómenos aéreos no identificados. Los investigadores también estudiaron a personas que decían haber experimentado efectos físicos tras los encuentros con esos objetos y los examinaron en busca de cambios fisiológicos”. El autor afirma que el gobierno no ha sido capaz de descubrir el origen de estas aleaciones. Eso no quiere decir que provengan de los extraterrestres, pero son una tecnología nueva.