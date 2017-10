Falleció Esteban Rivas Marchena

Esteban Rivas Marchena fue sin duda un periodista vocacional desde muy temprana edad.

Cuando apenas salía de sub adolescencia ya se perfilaba como un “come libros”, como el mismo se calificaba. Era un lector insigne no solamente de los clásicos, sino también de autores venezolanos con los cuales era necesario vincularse para conocer mejor a su país. Quizás eso pudo ser su gran afinidad con el pensamiento galleguiano pues era un ferviente admirador de don Rómulo Gallegos a quien no tuvo la oportunidad de conocer y entrevistar al comienzo de su vida como reportero.

Rivas siempre se calificaba de reportero, un trabajador de la prensa, gracias a su gran acuciosidad que lo llevó a formar parte de la plantilla de Ultima Hora, un vespertino fundado por Francisco Villazán, un cubano afincado en Barquisimeto desde su llegada de La Habana donde trabajó como fotógrafo del diario La Marina, de grata recordación en el periodismo latinoamericano. Decía Rivas Marchena que Villazán le enseñó los secretos de la profesión convirtiéndolo en su estrella de la crónica policial.

Tanto así que fue el único periodista que pudo entrevistar a Cabrera Sifontes acusado de haber colocado la bomba en el coche presidencial donde viajaba el Presidente Rómulo Betancourt, quien salvó milagrosamente su vida.

El cuento es que Sifontes pudo huir después del atentado para esconderse de la policía que lo buscaba afanosamente por todo el país. Las pistas del magnicida condujeron a los agentes hasta tierras larenses donde decían que lo habían visto.

Esteban Rivas también se incorporó a esa búsqueda por su cuenta siguiéndole la huella a los perseguidores del fugitivo, del hombre más buscado.

Cuando Cabrera Sifontes fue capturado, los agentes lo condujeron hasta el aeropuerto de Barquisimeto para trasladarlo hasta la capital de la República en medio de grandes medidas de seguridad. Sin embargo, nadie notó la presencia del joven reportero que se colocaba en el grupo de guardianes y sin pensarlo dos veces pudo abordar la nave y sentarse al lado del detenido.

Fue entonces cuando fue detectado e invitado a salir del avión llevando consigo se tradicional libreta donde había anotado con letras que solo él entendía las declaraciones de aquel sujeto que intentó asesinar a Don Rómulo y cambiar seguramente la historia del país.

Esteban Rivas Marchena llega más tarde a EL IMPULSO donde continúa trabajando en la vieja redacción de la carrera 23 por varios años. Funda luego el semanario La Tarde junto a un grupo de jóvenes periodistas y concluido ese ciclo se dedica a elaborar crónicas costumbristas sin perder nunca su esencia reporteril que lo acompañó toda su vida.

A los 89 años, Esteban Rivas Marche se marcha dejando la huella de su trabajo como ejemplo de su pasión por el maravilloso mundo del periodismo.