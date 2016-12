FitnessIMP ¿Quieres ser personal trainer? – Por: @EntrenarMejor

He notado que muchas personas se preguntan cómo se reconoce a un entrenador personalizado, cuáles son sus cualidades ideales, cuáles son sus actitudes y aptitudes en lo que se refiere al proceso de entrenamiento, y si bien es cierto que se trata de opiniones muy subjetivas, me gustaría hacer algunos comentarios al respecto; o, mejor dicho, explicar un poco todo lo necesario para convertirse en uno. Primero, quisiera hacer una separación entre el aspecto físico y el saludable. Hoy en día se pueden encontrar a muchos entrenadores con cuerpos envidiables, pero lamentablemente la mayoría no goza de buena salud por falta de conocimientos en la materia; pero también puede suceder lo contrario: entrenadores con cuerpos comunes que gozan de buena salud y poseen conocimientos actualizados.

Un entrenador personalizado moderno está enfocado en la salud al 100%, dejando lo que se refiere al aspecto estético como algo secundario. Sugiero que a la hora de buscar un entrenador se debería preguntar más por su formación académica antes de fijarse en cómo luce frente al espejo. Para formarse como entrenadores (en este caso me refiero a entrenadores fitness) existen diferentes Federaciones en cada país de latinoamérica encargadas de dictar cursos y acreditaciones según sea el caso. En Venezuela, la Federación Venezolana de Fisiculturismo (FVFC) está impartiendo el curso de Entrenador Avanzado de la IFBB (Federación Internacional de Fisiculturismo y Fitness). Esta certificación está avalada por más de 170 países y representa a la organización más importante del mundo en la materia; para dar un ejemplo, es como hablar de lo que representa la FIFA para el fútbol en el mundo. Esta certificación abarca temas tan variados e importantes dentro del entrenamiento como:

Estructura y función del sistema esquelético (óseo).

Estructura y función del sistema articular.

Estructura y función del sistema muscular.

Adaptaciones músculo esqueléticas al entrenamiento con pesas.

Alteraciones músculo esqueléticas a través de la vida.

Fisiología general.

El sistema cardiovascular.

Bioenergética.

Las bases del sistema sensorio motor.

Las bases del sistema endocrino.

Fisiología del ejercicio.

El sistema de control motor y propiocepción durante el ejercicio.

Adaptaciones y respuestas metabólicas, cardiovasculares, pulmonares y endocrinas en el entrenamiento con pesas.

La seguridad del entrenamiento con pesas: factores hemodinámicos e incidentes cardiovasculares.

Aspectos fisiológicos y la prescripción segura de ejercicios de musculación para populaciones especiales.

Lesiones músculo-esqueléticas.

Mecánica de las lesiones.

Principios de las lesiones.

Lesiones de los miembros inferiores.

Lesiones de los miembros superiores.

Nombro sólo una mínima porción de todo el conocimiento implícito en cada una de las certificaciones para no aburrirlos con una lista extensa y detallada, pero sí quiero dejar en claro la importancia del estudio y la preparación necesaria en estos casos, especialmente cuando se trabaja directamente con un público que suele poner su cuerpo y su salud en las manos de un entrenador que debería estar cualificado y calificado para ello. Estas certificaciones pueden abarcar un tiempo comprendido entre los 6 meses y un año de estudio, dependiendo del sistema de formación, ya sea presencial o a distancia. Existen muchas certificaciones adicionales, la ISSA (International Sports Sciences) y la AFPA (American Fitness Professionals and Associates), entre muchas otras.

Me gustaría resaltar que la certificación brindará un conocimiento amplio y profundo sobre todos los aspectos necesarios a la hora de entrenar a una persona; esta información es muy valiosa y asegurará que se puedan brindar buenos resultados de manera segura; aunque adicionalmente se podrían realizar cursos y talleres de fisioterapia, nutrición, psicología en el deporte, etc., para mantenerse actualizado porque los sistemas de entrenamiento representan un mundo dinámico donde la ciencia está jugando un papel cada vez más relevante.

Después de certificarse como Personal Trainer, se pueden hacer las especializaciones en diferentes áreas y modalidades del fitness, porque tal y como ocurre con la gran mayoría de los entrenadores (hay uno para cada quien), también existe un campo extenso de certificaciones para cada especialidad: por ejemplo, TRX, Kettlebell, Funcional, Step,Spinnining , Power Bike, y muchas otras que explican y validan para usar todas estas herramientas y actividades, aunque no capacitan para ser un entrenador.

Ser un entrenador personalizado es una gran responsabilidad, y en lo mejor de los casos los buenos entrenadores trabajan en conjunto con un personal médico para brindar un servicio seguro e integral a la persona que entrena. Con todo esto quiero decir que a la hora de buscar un buen entrenador personalizado se debe tener mucho cuidado y precaución, porque en muchos casos los músculos no representan una adecuada formación académica. La salud es muy importante, por lo que es prudente contratar una dupla de conocimiento y responsabilidad para lograr un buen entrenamiento.