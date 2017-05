FOTOS Madres de EL IMPULSO reflexionaron sobre la crianza

En el taller “Madres que aman, hijos que crecen”, orientado por la coach ontológico Karen Castellanos, las trabajadoras de EL IMPULSO se concentraron en reflexionar sobre el significado del amor, descubrir si este concepto es coherente con sus acciones y la importancia de saber aupar el desarrollo profesional y personal de los hijos.

Base de ese saber amar, criar y dejar ir a los hijos, dijo la orientadora, se debe entender como: “No solo con la declaración o con la formación es como se educa a los hijos, con lo que se les aconseja, sino también con lo que nosotras mismas les mostramos en nuestras vidas”. De allí, alertó, la importancia de, ante todo, amarse a sí mismas.

“Crecer tiene que ver con libertad, con soltar, con poder escuchar la voz interior, perseguir sueños, poder delimitar espacios cuando una relación tóxica me hace daño y, por otro lado, el atraer, el tener dentro de mi sistema como ser humano relaciones en las cuales las conversaciones estén basadas en lo que realmente yo deseo”, abundó la especialista en temas de crecimiento personal.

La forma como las madres se dirigen a los hijos y las palabras usadas también deben ser bien pensadas, aconsejó Castellanos, porque como madre la mujer es figura de autoridad y, por ende, la palabra equivale a una orden y en no pocos casos esa orden no está asociada a los deseos de los hijos. Se trata, en cambio, de que la mamá escuche las necesidades y proyectos de ellos, acompañarlos con amor y juzgarlos menos, pues, de lo contrario, “lo que hacemos es limitarlo y eso hace que el hijo, de la edad que sea, se mantenga como el hijo de la madre y no como un hombre que creció y se hizo libre”, alertó la coach.

Por otra parte, si la mujer detecta algún bache en su comportamiento, encontrar el camino correcto de conformidad consigo misma parte, entre otras técnicas, de “hacerse preguntas constantemente como ¿Qué resultados estoy obteniendo?, ¿Qué interpreto de lo que está pasando?, ¿Para qué me sirve?, ante determinados conflictos en mi vida ¿Qué sucede?”.

Hacerlo facilita hallar coherencia entre lo que sinceramente se desea y las acciones diarias, debido a que “el cuerpo muchas veces nos acompaña y otras no a hacer lo que realmente deseamos”, aclaró Castellanos.

La charla la complementó con dinámicas de sanación y perdón, meditación y un ejercicio de constelación familiar en el cual las participantes visualizaron interiormente la relación con sus madres para así reflexionar cómo esta relación se refleja en la conducta de cada una al formar su propia familia.