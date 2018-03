Fundación Metroacero inaugura Escuela de Profesionalización Humberto Fernández Morán

El pasado martes 20 de marzo, la Fundación Metroacero llevó a cabo la inauguración de la Escuela de Profesionalización Humberto Fernández Morán, que tendrá lugar en las instalaciones de Metroacero de Venezuela, en la zona industrial de Cabudare, sector La Montaña, donde serán impartidos cursos de soldadura gratuitos para 21 jóvenes del municipio Palavecino e Iribarren.

La actividad dio inicio cargada de mucho entusiasmo, con las palabras de Joanly Paiva, coordinadora general de la fundación, que le dio la bienvenida al público presente en especial a los jóvenes que lucían cascos y franelas nuevos de color naranja.

El diácono René Parra fue el encargado de dar su bendición y poner en manos de Dios este gran proyecto que busca incentivar la juventud del estado Lara, para formar muchachos de calidad.

Luego de aprobar un proceso de selección, fueron elegidos 21 jóvenes de sexo masculino cursantes de cuarto año y quinto año de bachillerato, que se destacan en el ámbito académico y además tienen planes de optar por una carrera una carrera universitaria.

Apoyo a la academia

Alejandro Márquez, presidente de la Fundación Metroacero expreso que está “sumamente contento de dar este paso junto a ustedes, los jóvenes pioneros de esta Escuela de Profesionalización Humberto Fernández Morán, fueron seleccionados y privilegiados entre muchos, pero ahora son hijos de esta casa, aquí tendrán becas, transporte y aprendizaje, esta es una oportunidad en conjunto con la Unexpo para seleccionar la vocación en la que desees profesionalizarte”.

Expuso la necesidad que tiene Venezuela, en la preparación de sus jóvenes para el futuro, asegurando que la empresa privada está al servicio de los estudiantes universitarios.

El curso de soldadura, tendrá una duración de tres meses, del mismo modo a lo en los próximos meses se dará apertura a otros cursos de otras especialidades, tales como Metalúrgica, entre otros.

Ellos creen en el futuro de Venezuela

Certificación y acreditación avalada por Unexpo

La actividad contó con la presencia de las autoridades de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José, entre ellas la Vicerrectora Fraisa Codecido, con quienes han establecido una alianza para certificar la profesionalización de los jóvenes, con el propósito de evaluar su perfil académico y captarlos para su posible ingreso en la universidad.

“No nos hemos equivocado con esta alianza, para mí es un honor realizar esta convenio de de cooperación, la Unexpo es especialista en la profesionalización, evaluaremos su perfil, veremos en qué se destacan para profesionalizarlos, además queremos ofrecer una acreditación de aprendizaje por experiencia a los trabajadores de Metroacero”, dijo Codecido.

Evento muy emotivo

Esta inauguración estuvo cargada de sorpresas, luego de dar la bienvenida y recibir la bendición, los estudiantes del Departamento de Ingeniería Metalúrgica estuvieron a cargo de la primera clase, titulada Taller básico de Ingeniera Metalúrgica y la vida en la universidad, donde explicaron los cuatro procesos metalúrgicos y su cotidianidad, además de brindaron una introducción sobre la soldadura y motivaron a los jóvenes a no desistir en el sueño de una profesionalización a pesar de todo los obstáculos que hay en el país.

Yoandris Sangronis, estudiante de 8vo semestre de Ingeniería en Metalúrgica, en la Unexpo, agradeció por la invitación como ponente de la actividad, además destacó que “me gusta como apuestan por los muchachos en esta empresa, a mí me gustaría trabajar en este lugar, la infraestructura es fascinante, cuando me gradúe no tengo planes de emigrar, yo soy el constructor de una mejor Venezuela, he entendido que entre las dificultades se esconden las oportunidades”.

En este sentido la Fundación Metroacero se abocará en poder darle rumbo a cada joven, fortalecer sus valores, motivarlo a tener aspiraciones y alcanzarlas.