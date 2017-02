El arte se puede mostrar a través de lo inimaginable

Hay momentos en que la curiosidad te lleva a descubrir cuál puede ser tu oficio o profesión en la vida y te despierta la pasión.

Y esto no solo pasa en las películas, sucede en la vida real, acá muy cerca de nosotros, tenemos la bonita historia de Rubén Castrillo, un emprendedor larense que está dedicado a la panadería y pastelería. Actualmente estudia cocina pero su pasión es hacer obras de arte a través de lo que sabe hacer.

Desde muy pequeño sintió la atracción por el mundo de la cocina, hace un año comenzó a estudiarla, “nunca es tarde para empezar” pero poco a poco fue conociendo ese amor por el área de la panadería y la pastelería. “Se pueden hacer grandes cosas solamente con pan o creando un postre, solo necesitas un ingrediente que no puede faltar: la creatividad”.

Últimamente ha realizado muchos trabajos relacionados a símbolos reconocidos acá en el estado Lara, una de sus más recientes obras fue moldear la Catedral de Barquisimeto a base de pan.

“Mi intención era mostrarla en la visita 161 de la Divina Pastora, pero por temas de salud no pude estar presente, sin embargo lo quería hacer y acá esta. Me he presentado en diferentes lugares mostrando mi trabajo, sé que no soy el único que hace esto, lo que sí sé es que lo hago con amor y cada pieza, cada parte, cada masa, forman lo que quiero exteriorizar”, expresó.

En las populares ferias del pan que se hacen en la región ha estado unas tres veces, señala que para hacer este arte se necesita conocer un poco de todo. “A mí me ayuda mucho el hecho de saber algunas cosas en el área de la construcción, carpintería y otros oficios, esto porque para lograr los acabados y las formas nos toca preparar moldes, diseñar, entre otras cosas”.

Uno de sus proyectos más cercanos es poder mostrar al “artesano detrás del mostrador”, refiriéndose a los valiosos panaderos y reposteros que se encargan de preparar esas maravillas y que muy pocas personas conocen porque siempre están en la cocina, esto lo desea hacer a través de documentales y además, cada vez que pueda ser publicado en un blog que está por comenzar regalará una de sus recetas o de los protagonistas.