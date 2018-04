La Pasión de “Todo Polanski” llega a Caracas

Organizada en conjunto entre la Embajada de Polonia en Venezuela y Gran Cine, desde el próximo día 10 de mayo y todos los jueves de cada mes, se estará presentando una selección bastante amplia de las películas dirigida por el cineasta polaco-francés Román Polanski, en el espacio Cine Clásico de las salas Paseo del Trasnocho Cultural.

En total son 20 los títulos que abarcan toda la obra de este gran maestro del cine europeo, que ha dejado su impronta autoral en sus cintas que van del drama al suspenso, pasando por el cine fantástico, el terror, el cine de época, la comedia, las adaptaciones de Shakespeare, el cine de aventuras y el drama bélico.

Estas películas han sido rodadas en Polonia, Reino Unido, Italia, Francia y Estados Unidos, en las cuales ha dejado su huella como uno de los cineastas más importantes desde la segunda mitad del siglo XX y en lo que va de este siglo XXI.

Sobreviviente del Holocausto Judío (su madre falleció en Auschwitz), Polanski fue estudiante de la famosa escuela de cine de Lodz. Su primer largometraje El cuchillo en el agua (Nóż w wodzie, 1962), construida sobre la tensión que se crea entre tres personajes (un profesor, su esposa y un joven estudiante) sobre un velero, fue candidata al Oscar a la Mejor película extranjera.

Posteriormente, Polanski pudo emigrar al Reino Unido, donde realizaría la inquietante Repulsión (Repulsion, 1965), con la actriz francesa Catherine Deneuve, por la cual ganó el Oso de Plata y el premio FIPRESCI en Berlín; Callejón sin salida (Cul-de-sac, 1966) thiller que mezcla la comedia y el drama, ganador del Oso de Oro en Berlín; y El baile de los vampiros (The Fearless Vampire Killers, 1967), especie de homenaje al cine de vampiros en clave de humor, donde actúa al lado de la que se convertiría más tarde en su esposa Sharon Tate.

Su siguiente parada sería Estados Unidos donde rodaría dos de sus obras maestras, aclamadas tanto por la crítica como por parte del público: El bebé de Rosemary (Rosemary’s Baby, 1968) y Chinatown (1974), candidata a 10 premios Oscar y ganadora en la categoría de Mejor guion original.

Entre estas dos obras, Polanski no solo rueda una adaptación de Shakespeare (Macbeth, 1971), coproducción británico estadounidense, y la comedia ¿Qué? (Che?, 1973), filmada en Italia, sino que además su vida personal y artística se verá ensombrecida por el horrible asesinato de su esposa Sharon Tate a manos de la banda liderada por Charles Manson, en 1969, y la acusación de violación a una menor de 13 años, en 1977, hecho por el cual tuvo que exiliarse de Estados Unidos, a donde no ha podido volver.

ne, En Europa, Polanski ha seguido completando su filmografía con unas cuantas obras consideradas más personales, rigurosas y emocionantes. Tales son los casos de El inquilino (Le locataire, 1976), rodada en Francia, protagonizada por él mismo; la aclamada Tess, basada en el libro de Thomas Hardy, Frenético (Frantic, 1988) con Harrison Ford, La muerte y la doncella (The Death and the Maiden, 1994) o El pianista (The Pianist, 2002), su recreación personal del Holocausto, la cual le reportó el Oscar al Mejor director.

Sus recientes películas más destacadas han sido: el film de suspenso El escritor fantasma (The Ghost Writer, 2010), Oso de Plata en Berlín; la comedia negra Un Dios salvaje (Carnage, 2011); y la muy teatral y aclamada La Venus de las pieles (Venus in Fur, 2013).

Román Polanski ha ganado todos los premios importantes del universo cinematográfico (Oscar, César, Goya, BAFTA, Oso de Plata, Palma de Oro…) y es hoy por hoy uno de los más grandes cineastas vivientes.