Ladama Project: Diversidad de culturas para un solo fin

Venezuela, Colombia, Brasil y Estados Unidos son parte de esta iniciativa que tuvo inicio en el 2014, para ese entonces, solo las representantes latinas tenían en mente agruparse luego de haberse conocido en una residencia artística. Precisamente por ser países cercanos, en un principio tenían pensado aplicar el programa solo en Latinoamérica, pero luego del ingreso de la participante anglosajona, los planes fueron más extensivos.

Daniela Serna, percusionista proveniente de Bogotá; Lara Klaus, baterista de Recife, Brasil; Sara Lucas, cantante de jazz y soul nacida en Nueva York y María Fernanda González, bandolista orgullosamente larense son quienes llevan la bandera de este ambicioso proyecto que busca destacar el empoderamiento a través de la música, así como resaltar el poder femenino y las ansias de contribuir teniendo el arte como principal herramienta.

Tuvimos el placer de contactar a quien se encarga de tocar la bandola llanera en la agrupación, María Fernanda González, mejor conocida como “Mafer bandola”, quien se encuentra actualmente de gira con Ladama Project, pero no dudó en contarnos cómo comenzó todo. Destacó que si bien se trataba de una idea original, existió la incertidumbre con respecto a cómo lograr que funcionara la agrupación con cada integrante en su país y con sus respectivas responsabilidades.

A la larense se le ocurrió entonces invitar a sus compañeras a visitar su hogar. “Vivo en el barrio Cruz Blanca, rodeada del barrio La Feria y 23 de enero, estas comunidades tienen esas problemáticas del embarazo a temprana edad, violencia de género, la inequidad, la desigualdad”, por lo que se convirtió en su sueño traer a Ladama para ofrecer conciertos y conversatorios a las niñas de la comunidad.

Pero esto fue solo el inicio, puesto que decidieron encaminarse por dicha modalidad y acudir no solo a la comunidad de Mafer, sino que creció la intención de visitar los lugares de donde proviene cada una, es decir, distintos países. La idea se concretó, de manera que ya no serían solo músicas, también se convertirían en activistas sociales.

Si bien la intención era valiosa, implicaba un gasto considerable para las integrantes el hecho de trasladar a diversas naciones, pero en el 2015 se presentó una oportunidad que a la vez significaba un gran reto. El departamento de estado de los Estados Unidos realizó una convocatoria a través del Fondo Internacional por la Innovación de Impacto en las Comunidades Locales y Globales; en el mismo ofrecían una colaboración de 25.000 dólares a quien resultara el ganador al presentar algún proyecto con efecto positivo a nivel comunitario.

A pesar de tratarse de una convocatoria mundial, el cual ameritaba una larga lista de pasos para poder ingresar a la competencia y enfrentarse a otras 400 opciones, Ladama asumió el reto. No era sencillo, pero las jóvenes se encargaron de elaborar todo un programa en donde planteaban lo que sería cada paso de la idea que tenían en mente. La comunidad planteada para abordar fue precisamente el populoso barrio Cruz Blanca, en Barquisimeto, lo que generó más entusiasmo aún en la larense.

“Yo decía qué bueno que llegue a ocurrir aquí y que eso que uno profesa, comience aquí en casa”, expuso Mafer. El esfuerzo realizado iba mostrando frutos, logrando avanzar en los proyectos seleccionados y así estar más cerca de cumplir su meta: llegar a las comunidades a través de la música.

El cronograma en donde se especificaba cada uno de los talleres que realizarían, los objetivos de los mismos y el impacto a futuro terminó por conquistar a quienes se encargaban de evaluar los centenares de propuestas, seleccionando a Ladama Project como el trabajo ganador que contaría con 25.000 dólares para desarrollar su sueño.

El planteamiento de estas damas logró sobresalir entre proyectos relacionados con la tecnología, el deporte, salud, entre otros; de tal manera no solo fueron las mayores premiadas en tan importante concurso, sino que además, se convirtieron en pioneras, puesto que durante los 7 años que llevaba realizándose dicho evento, era primera vez que resultaba ganador un proyecto relacionado con el arte.

Desde ese momento el ensamble puso manos a la obra y comenzó a gestionar lo necesario para llevar a cabo todos sus planteamientos, iniciando con talleres en la ciudad de Barquisimeto. Ladama no se limitó a la hora de hacer llegar su mensaje, por lo no dudaron en visitar no solo barrios, sino también escuelas e incluso, el retén de menores.

Los jóvenes, al recibir a las integrantes de la agrupación, no dudaron en expresar sus curiosidades, por ejemplo “¿cómo siendo de distintos países pueden hablar español?”, lo que a criterio de la bandolista, logró además abrir un espectro de posibilidades para tener un futuro mejor y tomarlas como guía. Asimismo, el grupo se encargó de grabar los sonidos de estos lugares y de sus personas, logrando componer música en base a esto, para luego mostrársela y demostrar lo involucrados que pueden estar con el arte.

Este tipo de visitas no solo resultó beneficioso para los miembros de los lugares visitados, para Ladama también significó un gran aprendizaje. Las jóvenes se han encargado de visitar diversas comunidades, permitiéndoles crear experiencias e inspirarse para generar lo que es su primera producción discográfica.

La representante larense expuso que para final de año esperan que sus creaciones musicales sean como una especie de río, el cual recorre cada uno de sus países junto a los sonidos que caracterizan al mismo y a su cultura.

A pesar de las diferencias que puedan tener por ser de nacionalidades distintas, esto no les ha jugado en contra; han decidido aprovecharlo y que sea precisamente esto una de sus características principales: la unión, dando como resultado un sonido único digno de escuchar y admirar.

Ladama Project sin duda destaca el emprendimiento de sus integrantes, así como su amor por el arte y hacer uso de este para poder contribuir no solo en sus respectivas naciones, sino en el mundo entero como ejemplo de que sí es posible generar maravillas aun en tiempos difíciles. Para conocer un poco más de esta propuestas, puedes seguirlas a través de Instagram como @LadamaProject.