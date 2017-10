Luchadoras contra todo pronóstico

Más allá de un número, el cáncer de mama debe ser tratado como una realidad que toca la vida de quienes lo padecen, especialmente en Venezuela y bajo las circunstancias que se viven hoy en día en que los efectos pueden sobrepasar la capacidad de lucha de muchas personas, sin embargo, para las mujeres que sufren por esta patología, la esperanza tiene mucho que ver durante su proceso.

No se trata únicamente de afrontar una enfermedad tan difícil como el cáncer, sino que además deben enfrentarse con el hecho de que sus tratamientos son escasos o sumamente caros; en caso de recibirlos a través de entes públicos lo hacen esporádicamente lo que retrasa el procedimiento, puesto que la quimioterapia debe realizarse cada 21 días, pero en muchas oportunidades deja de ser así.

Pedro Alejandro Useche, director del Servicio Autónomo de Oncología (SAO), detalló que ciertamente desde hace algún tiempo se ha visto cómo los pacientes dejan de acudir a sus consultas o deciden ir a notificar que no han conseguido el tratamiento correspondiente, por lo que deben incluso realizar modificaciones para poder continuar su batalla contra el cáncer.

“En Barquisimeto, así como en Venezuela, el cáncer de mama es la principal causa de muerte en las mujeres”, a su vez el galeno destacó que en lo que va de año han atendido a 406 féminas con esta patología, siendo la consulta con mayor número de usuarios, seguido de lejos por quienes padecen cáncer de cuello uterino, que ha tenido un total de 207 beneficiadas.

Para Useche, son precisamente quienes tienen este padecimiento los que se ven más afectados por la escasez de medicamentos. “Desde este punto de vista es inaceptable”, dijo el especialista con respecto al hecho de que los tratamientos deban ser modificados de manera constante.

Esto por supuesto genera que la enfermedad avance y que la frustración sea mayor, debido a que lo relacionado al organismo inmunopsicológico tiene una gran relevancia en este tipo de situaciones, dando como consecuencia incluso cuadros depresivos por enfrentar la difícil situación de ser paciente oncológico en un país donde no se logra conseguir las medicinas.

Sus testimonios

Fue un golpe en seno lo que hizo que Esther Molleja acudiera al médico a examinarse. “Al primer día me dolió, al segundo me dolía más, pero el tercer día ya no aguantaba el dolor”, detalló la paciente que fue diagnosticada hace poco más de un año con cáncer de mama.

Fue en ese momento que por primera vez se hizo una mamografía; a pesar de superar los 35 años de edad, nunca se había realizado tan importante examen. “El médico no me dijo que tenía cáncer como tal, solo me dijo que debía tener fuerza para lo que venía”. Desde entonces ha sido así, la señora Esther se ha aferrado a su fe para lograr superar la enfermedad, puesto que si bien fue sometida a quimioterapia, no logró cumplir su tratamiento completo.

Solo dos quimios pudo realizarse, entre la primera dosis y la segunda debió esperar cuatro meses para lograr conseguir el medicamento a nivel público, específicamente por el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS).

“No esperen a darse un golpe para ir al médico”, aconsejó Molleja quien ahora considera que es de suma importancia realizarse el despistaje de cáncer de mama a pesar de sentirse bien, como era su caso.

La paciente actualmente espera por su cirugía para extraer el tumor; en un principio se le informó que su seno debía ser extirpado lo que generó un choque emocional. “Me puse muy triste, quería llorar, gritar, de todo” detalló, sin embargo la noticia cambió y ahora está más tranquila.

Esperanzada la paciente espera que su operación sea un éxito y que lo que quede por hacer para poder superar su enfermedad pueda cumplirse a cabalidad y salir ganadora de tan importante batalla.

Actuar a tiempo es el mejor tratamiento, sin embargo a Ramona Camacaro el estudio anual se le había olvidado. “Tenía años sin hacerme una mamografía” aseguró, no obstante, hace un año se sintió una protuberancia en su seno, lo que la hizo acudir al galeno para descartar cualquier patología.

El cáncer de mama le fue detectado, su primer tratamiento fue la quimioterapia, sin embargo los medicamentos se le han modificado en tres oportunidades, puesto que no hay continuidad en lo que se ha recetado.

“Es un proceso fuerte. Estoy siempre pidiéndole a Dios”. Actualmente sigue realizándose la quimio, pero espera que se le asigne una fecha para realizarse la cirugía. En su mente actualmente ronda la preocupación por la radiología, puesto que este otra complicación debido a que no se cuentan con los equipos que permitan dar abasto a la necesidad que se tiene desde el nivel público; no obstante, Camacaro va paso a paso.

Testimonios de este tipo son incontables, cada historia y cada proceso son distintos; pero quienes padecen de cáncer de mama insisten en que lo más importante es un diagnóstico temprano.

Asimismo, los galenos aseguran que si bien no se puede evitar que se genere la enfermedad, si anualmente las mujeres mayores de 35 años acuden a realizarse la mamografía, se tiene la posibilidad de detectar la patología cuando apenas esté iniciando, por eso la importancia de examinarse cada año.