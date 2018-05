Manuel Rangel interpreta el Concierto para Maracas y Orquesta en Barquisimeto y Caracas

Manuel Rangel, uno de los más destacados músicos venezolanos de la reciente generación develó en público, en marzo de 2017, el fruto de una dedicada y prolongada investigación: 5 movimientos son la clave, método para la ejecución de las maracas venezolanas que, desde entonces, ha sido presentado con gran acogida en ciudades como Mirecourt y París, Francia; Ginebra, Suiza; Detroit y Phoenix, Estados Unidos y, por supuesto, Caracas.

Ahora, descifrando la parte solista con la propuesta de escritura musical que expone en el método de su autoría, este maraquero de depurado estilo interpretará nuevamente en Venezuela Pataruco: Concierto para Maracas y Orquesta, del compositor Ricardo Lorenz, pieza contemporánea escrita en 1999.

El miércoles 9 de mayo, en el Teatro Juares de Barquisimeto, lo hará acompañado de la Sinfónica de la Juventud Larense Juan Jacinto Lara, bajo la dirección de Enluis Montes Olivar. El jueves 18 de mayo, la pieza resonará nuevamente en la majestuosa Sala Simón Bolívar del Centro de Acción Social por la Música, en Quebrada Honda, acompañado de la Sinfónica Simón Bolívar dirigida por el maestro Alfredo Rugeles.

De acuerdo con el artista, estrenar esta obra el año pasado con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar fue un sueño realizado. “Hace diecinueve años fue concebida la primera y única obra para maracas venezolanas y orquesta, hace ocho, descubrí su existencia. Al saber que no se había estrenado en el país, me sumergí en la idea de hacer posible su interpretación junto a una de las mejores orquesta del país. Curiosamente al año de haber conocido la obra, recibo una invitación internacional para llevarla al festival de percusión de Tatuí en Brasil. Fue una gran experiencia, pero mi más grande anhelo era interpretarla aquí”, dice.

La clave es el movimiento

De acuerdo con Rangel, “con 5 movimientos son la clave quiero compartir la experiencia que me ayudó a entender las técnicas tradicionales de interpretación de la maraca venezolana, haciendo énfasis en cinco movimientos básicos que considero son la clave para la interpretación de la maraca… Cinco movimientos que no he inventado yo, sino que son el vocabulario de la tradición”.

Y es que, a través de este original método, este maraquero de depurado estilo logra sintetizar “una práctica instrumental que superficialmente aparenta ser un mosaico arcano de gestos rítmicos, para convertirla en una secuencia de movimientos relativamente sencillos —pero muy precisos— que se rigen por una coreografía totalmente lógica”, tal como asevera Lorenz en el prólogo de 5 movimientos son la clave.

La versatilidad y apertura que han dado origen a este trabajo de investigación, han sido características que han signado su trayectoria musical. Egresado del Conservatorio Vicente Emilio Sojo como guitarrista clásico, con formación paralela en música venezolana, latinoamericana y universal, Manuel Rangel (Caracas, 1986), se dedica al estudio y ejecución de las maracas venezolanas desde el año 2000, cuando en 1999 dejó de formar parte de los Niños Cantores de Lara y su directora Carme Alvarado lo incorporó como músico acompañante del coro.

Ha formado parte de agrupaciones como Los Sinvergüenzas, Joropo Jam, Arcano y la Movida Acústica Urbana y ha ganado festivales como El Silbón de Oro (Venezuela) y Villavicencio (Colombia). En 2013 fue seleccionado entre 2500 músicos para participar como único latinoamericano en el programa de intercambio musical internacional OneBeat.

Con su propuesta ha conquistado al público de ciudades como Bogotá, Buenos Aires, Montevideo, Santiago de Chile, Lima, La Paz, Sao Paulo, París, Madrid, Barcelona, Lisboa, Londres, Estambul, Nueva York, Miami, Boston, entre otras.

La publicación, disponible también en la página web del artista, contiene el método y videos instructivos en los que participan destacados músicos venezolanos como Henry Rubio, en el arpa llanera; Yustardi Laza, en el arpa tuyera; Asdrúbal “Cheo” Hurtado, en el cuatro; Ismael Querales, en la bandola llanera; David “Zancudo” Peña, en el contrabajo; Jesús Rengel, en la mandolina; Luis Julio Toro, en la flauta y Luis Pino, en el cuatro.

A finales de este mes de mayo, el itinerario de Rangel lo ubicará en Madrid, España, y Londres, Reino Unido, donde además de presentar el método, realizará conciertos y clases magistrales que seguirán develando ante el público internacional el fascinante universo de las maracas venezolanas.