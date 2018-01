No ignores el dolor ajeno ¡AYUDA!

Existen personas que viven sumergidas en el dolor, el sufrimiento, la tristeza y en un mundo donde siendo la esperanza lo último que muere es lo primero que han perdido; ¿y tú que has hecho por ellas?

Para algunas personas resulta triste y lamentable ver cuando se le desploma todo a alguien, o escuchar que diga ¿por qué la vida es tan injusta conmigo? y quizás cuando te dan una cara y es otra la que verdaderamente existe en su interior, pero para otros solo es algo más que ignorar.

Una partida, una enfermedad, las adicciones, trastornos, problemas de depresión o también la bipolaridad son algunas de las causas de esas personas que frente a ti están turbadas, angustiadas y en ocasiones la mayoría de ellas lo enfrenta en soledad, dado que, se guardan lo que sienten, temen a ser juzgadas, rechazadas o se avergüenzas de su situación.

¿Alguna vez has juzgado a alguien por sentirse mal?, ¿te has puesto en los zapatos de esa persona?, ¿o solo te has ido por el camino fácil? ¡JUZGARLA! y dejarla a un lado para que no intoxique tu vida con sus malos sentimientos y actitudes negativas.

Ahora reflexiona: ¿Cómo te sientes tú el día de hoy?, y ¿Cómo te gustaría ser tratado?, esa debería ser la esencia de la vida, trata a los demás como quieres ser tratado, todos en algún momento de la vida enfrentaran situaciones que a la vista de todos parecen ser terribles y en ocasiones no tan terribles para otros pero para la persona que lo está experimentando es un motivo para no andar y echarse a morir.

Estas personas se lamentan y deciden hundirse en un mar de lágrimas, esto a lo mejor a ti no te gusta, pero hay que tener en cuenta que enfrentar malos momentos, para todos no resulta lo mismo, hay quienes saben salir de eso muy fácilmente pero a otros les resulta imposible.

Solo tú tienes la decisión de ayudar a alguien que hoy lo necesita, de darle un nuevo sentido a su vida: LA AMISTAD; has que ese alguien entienda que existe en el mundo una persona que lo quiere y desea que se sienta bien, bríndale una mano, regálale un consejo y abrázalo con un propósito, que no sea otro que el de ayudar a sentirse bien.

Las personas pasan por momentos donde piensan que no tienen un propósito en la vida, donde no le encuentran sentido a nada y quizás piensan que vivieron lo suficiente y desean morir, es en ese momento donde tú debes actuar, marcar la diferencia en una sociedad donde abunda el egoísmo y la indiferencia, y dar apoyo; una palabra o quizás un gesto siempre marcaran la diferencia.

¿Justo ahora de qué lado te encuentras?, ¿Eres la persona que no encuentra salida en el túnel? ¿La persona que ignora el dolor ajeno? o ¿la persona que está dispuesta a alentar y ser un pilar en la vida del que ahora sufre a tu vista?

Si eres la que no encuentra salida, que no sabe cómo seguir avanzando en el camino, que sientes que todo actúa en tu contra, no consigues paz, alegría, unión familiar, un buen empleo, o un buen compañero a tu lado; hoy es tiempo de que decidas marcar fin a esa mala etapa, entiende que en la vida de todos siempre existirá algo fuera de lugar, un pequeño o gran problema pero solo recuerda que Dios no le da cargas a quien no pueda llevarlas y jamás da más de lo que puedas soportar.

Reflexiona: ¿Por qué vivo? ¿Quiénes me necesitan?, en ocasiones el sufrimiento hace que pienses en ti nada mas, pero que hay de los que están en tu familia y te ven sufrir, acaso ellos no se sienten mal por verte mal a ti.

Sufrir a los ojos de otros a los que les importas mucho, podría ser un acto inconsciente de tu parte, si tienes esposo e hijos, estas causando un dolor en su interior, ellos preferirían verte sonreír, luchar por sentirte bien, y hacerlos sentir bien a ellos.

Si el problema que tienes es una depresión que no puedes controlar, busca ayuda con un especialista, un psicólogo te orientara, te ayudara, te servirá de consuelo y a buscar una salida a eso que ahora sientes, pero no te quedes donde estas, sal de ese gran vacío, no decidas hundirte, lucha por los tuyos y por ti [email protected]

Ahora bien, si eres la persona que ignora el dolor ajeno; que triste y lamentable, ¿vives por ti nada más? la vida es corta y el mundo muy pequeño, acaso no crees que tu posición podría cambiar el día de mañana, que en algún momento necesitaras una palabra de aliento, una mano amiga, o un hombro para apoyarte.

Debes preocuparte por terceros, debes dejar a un lado la indiferencia, el egoísmo y comenzar a ser una luz para los demás, prueba a ti mismo que puedes hacer feliz a alguien hoy, y veras como tu vida se tornada rosa, y aunque no se debe pensar pesimista, no olvides que mañana podrías ser tú el que necesite de la ayuda y la amistad de otro.

Si te encuentras en la tercera posición: la persona que está dispuesta a alentar y ser un pilar en la vida del que ahora sufre a tu vista; ¡Felicidades!, la misma vida te ira pagando con personas hermosas a tu alrededor, no te faltara aquel que hoy quiera estar a tu lado, que sin pensarlo te dará y obrara a tu favor, las bendiciones de Dios no podrán faltar a tu vida.

No dejes de dar amor y ser una persona bondadosa, tarde o temprano dará excelentes resultados.

Y si eres del que siempre está para otros, las 24 horas del día está dispuesto a brindar una mano amiga, tus consejos o apoyo no le faltan al que este a tu alrededor y a pesar de todo eso nunca has recibido nada a cambio, o cuando necesitas de alguien nunca hay nadie.

Si ese es tu caso, no te angusties ni te aflijas, siéntete bien contigo [email protected], porque eres una persona valorable, inigualable y que eres capaz de dar y hacer lo que a otros les resulta una tarea imposible; piensa que cualquiera no logra ser un pilar en la vida de otros, pero tú si lo eres y no cambiaras por la mala actitud de otros.