Nueve músicos venezolanos reciben beca de la Fundación Cultural Latin Grammy #30Jul

La Fundación Cultural Latin Grammy anunció este viernes una lista de 44 jóvenes promesa de la música, donde destacan 9 venezolanos, los cuales fueron galardonados con becas en prestigiosas universidades y centros de composición.

Mediante este anuncio se da a conocer hacia qué universidades o centros de composición han sido asignados cada uno de los jóvenes promesa de la música, siendo el destino de los venezolanos, el siguiente: Alexis Soto (percusión) Francisco Garrido (guitarra) y Maurizio Fiore (cuatro), asistirán a la Universidad de Berklee; Ana Ramírez (voz), irá a The New School; César Aranguibel (piano), a la Faculdade de Música Souza Lima; José Uzcátegui (percusión), asignado al Conservatorio Bob Cole; Linda Briceño (trompeta), enviada a la The New School of Jazz; Luis Anselmi (cuatro), asistirá al Holland College y Raúl Marcano (clarinete), estará en Longy School of Music.

En los últimos cuatro años, la Fundación Cultural Latin Grammy, cuenta con un total de 156 personas becadas, siendo esta una gran evidencia del apoyo que han brindado a los talentos que surgen en los diversos ámbitos musicales.