Pastoral de la Salud realizará jornada por Día del Enfermo

A propósito de conmemorarse el Día Mundial del Enfermo el próximo 11 de febrero, la Arquidiócesis de Barquisimeto de la mano de la Pastoral de la Salud tiene pautada una jornada especial cuando se realizarán varias actividades de tipo religioso con la finalidad de orar por la salud física, mental, espiritual y emocional de cada asistente. El lugar seleccionado para tal evento es la sede del Complejo Ferial Bicentenario desde las 8:00 am.

Como parte de la jornada se tienen previstos varios momentos:

-8:00 am: Dedicar un tiempo a las confesiones por parte de los asistentes.

-9:00 am: Hora Santa para rogar por los enfermos y todas aquellas personas que sufren en cuerpo y espíritu, todo esto “en la presencia de Jesús en el Santísimo Sacramento”.

-10:00 am: Se celebrará la Eucaristía “para orar y ungir a los enfermos”, para este momento se solicitó a los sacerdotes que harán parte de la misma llevar el óleo de los enfermos.

“La intención es rogar por todos aquellos que padecen, no solo física sino espiritualmente para que sean sanados. Son varias actividades”.

La invitación la hace el padre Jesús Lárez encargado de la Pastoral de la Salud y está dirigida a toda la feligresía del estado Lara, especialmente al personal que labora en los centros de salud públicos, privados, asilos y casas, asistiendo a los pacientes. También se extiende la convocatoria a Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja, voluntariados, estudiantes de medicina, enfermería y otras especialidades, quienes serán bendecidos en un momento especial de la celebración litúrgica.

La jornada contará con la participación de invitados especiales como el padre Badoglio Durán, quien va a presidir la misa, además del padre Jesús Genaro, mejor conocido como el “Padre Chulalo”, entre otros sacerdotes de la región.

Además, el presbítero ruega la presencia de los ministros extraordinarios de la comunión y ministerios de misericordia, quienes apoyan la misión de los sacerdotes en la asistencia espiritual de los convalecientes.

Entrega y cambio de medicinas

Una de las solicitudes del religioso es que cada persona pueda llevar algún tipo de medicamento que tenga en casa, que el mismo se encuentre con fecha vigente, además de insumos médicos que no estén utilizando, con la intención de poder ayudar a quienes se encuentran más necesitados. Los asistentes también pueden llevar las medicinas de uso personal, es decir, que estén bajo consumo, para que sean bendecidas.