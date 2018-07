Productora de “Luis Miguel” rechaza rumores de 2da temporada

Aunque “Luis Miguel la serie” causó sensación y su final quedó lo suficientemente abierto como para que todos preguntaran ¿para cuándo es la segunda temporada?, su productora ejecutiva asegura que las notas que han circulado en internet son por ahora rumores.

“Hay productores por ahí y hay notas que han salido sobre una segunda temporada que no está bien fundamentadas”, dijo la mexicana Carla González, showrunner de la serie de Telemundo y Netflix que generó semana a semana memes y hashtags en Twitter y devolvió viejas canciones de Luis Miguel a las listas de popularidad antes de terminar el domingo 15 de julio.

González, presidenta de desarrollo en la productora Gato Grande, pidió desmentir a supuestos productores que han afirmado en redes sociales que ya hay una segunda temporada.

“Eso es totalmente falso”, dijo en una entrevista telefónica con The Associated Press desde Los Ángeles. “Si no lo escuchan de la plataforma que transmitiría la segunda temporada o de Gato Grande, esas notas no son ciertas”.

Lo que sí es real es que la serie protagonizada por Diego Boneta causó sensación no solo en México sino en toda Latinoamérica y convirtió al padre de Luis Miguel, Luisito Rey (interpretado por el español Oscar Jaenada), en el villano más odiado de los últimos meses. Y, al tener un capítulo estrenado por semana, les dio a los usuarios latinoamericanos de Netflix una dinámica que no habían vivido en esta plataforma por streaming caracterizada por lanzar temporadas de series completas. Si bien Netflix ya había tenido producciones con capítulos estrenados semanalmente, como “Black Lightning” y “Shooter”, esta fue la primera vez que se hizo así en español y el público lo siguió con entusiasmo.