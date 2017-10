SenosAyuda y la LVBP en “Octubre solidario”

Por octavo año consecutivo, la organización SenosAyuda y la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) se unen para conmemorar este 19 de octubre, el día mundial de la sensibilización de la lucha contra el cáncer de mama.

Los equipos que a nivel nacional se disputen ese día, utilizarán bates color rosa, con la finalidad de llevar el mensaje sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama.

De igual manera, como año tras año, la organización SenosAyuda escogió un personaje público para hacer el primer lanzamiento. Este año la elegida fue la destacada periodista Gladys Rodríguez, quien desde el estadio Universitario de la ciudad de Caracas, tendrá el honor de hacerlo.

Los juegos programados para ese día son:

1. Caracas:Tiburones de la Guaira vs. Tigres de Aragua, 7:00 p.m.

2. Nueva Esparta: Bravos de Margarita vs Águilas del Zulia, 7:00 p.m.

3. Barquisimeto:Cardenales de Lara vs Caribes de Oriente, 7:00 p.m.

Finalmente, la presidenta fundadora de SenosAyuda, Bolivia Bocaranda, indicó que “esta actividad es de suma importancia para nuestra organización, ya que con este tipo de iniciativas llevamos un mensaje, a toda la familia, sobre la concientización en la detección temprana del cáncer de mama (…) hoy más que nunca todos los venezolanos debemos unir esfuerzos y aportar un granito de arena en nuestro Octubre Solidario”.

Acerca de SenosAyuda

SenosAyuda es una asociación civil sin fines de lucro, cuya misión es incidir en la lucha contra el cáncer de mama, mediante la educación y detección temprana del mismo; además, es una organización que orienta y acompaña a las pacientes durante su tratamiento.

SenosAyuda también fomenta la creación de organizaciones dedicadas a la lucha contra el cáncer de mama en todo el territorio nacional, y propicia la colaboración con otras organizaciones ya existentes dedicadas al mismo fin. De igual manera, la asociación civil SenosAyuda pretende que este trabajo mancomunado conduzca al redimensionamiento necesario de las políticas públicas de salud en Venezuela. Para mayor información visite www.senosayuda.com. Síganos en Twitter @SenosAyuda. Facebook: SenosAyuda Asociación Civil.