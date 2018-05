El Circulo negro de Whatsapp: La broma que bloquea la aplicación

El círculo negro de WhatsApp se está extendiendo como la pólvora y ha conseguido sembrar el pánico entre muchos usuarios. Se trata de una broma de WhatsApp que se ha propagado a gran velocidad y que no tiene ninguna gracia, ya que bloquea la aplicación y muchas personas piensan que su teléfono móvil ha sido infectado con un virus. Afortunadamente no se trata de un malware, pero puede dar un buen susto a los usuarios afectados.

La broma del círculo negro de WhatsApp no podía ser más explícita. La víctima recibe un mensaje que dice lo siguiente: “Si tocas el círculo negro, WhatsApp se quedará pillado”. El texto está acompañado de un emoji de un punto negro que aparece junto al texto “dont-touch-here”. A pesar de las advertencias, o precisamente a causa de ellas, los usuarios hacen clic en el emoji, y acto seguido WhatsApp se bloquea.

No obstante, para tranquilidad de muchos, no se trata de un virus de WhatsApp que está infectando los móviles. Lo que sucede es que el mensaje en cuestión tiene ocultos cientos de caracteres que la aplicación no es capaz de procesar, y esto es lo que hace que se bloquee cuando se toca el punto negro.

Por lo tanto, en caso de que alguien te envíe el mensaje del círculo negro, si no quieres bloquear tu WhatsApp lo único que tienes que hacer es evitar tocar el emoji del punto y borrar el texto del chat sin interactuar con él. Si ya te ha llegado el mensaje y no te has sido capaz de resistirte a hacer clic en el círculo, que no cunda el pánico: sal de la aplicación, ciérrala y vuélvela a abrir para que funcione con normalidad.