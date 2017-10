Google quiere ayudar a los medios a generar más ingresos

Google tratará de ayudar a los sitios de noticias y otros generadores de contenido a aumentar sus suscripciones poniendo fin a un política que les obligaba a proveer una cantidad limitada de contenido gratuito antes de que se le pidiera a los usuarios pagar por él.

Los que publican contenido aborrecían dicha política vigente desde hace una década porque las historias, videos e imágenes que salían gratis en el motor de búsqueda más grande del mundo eran costosos de producir.

A los generadores de contenido se les solicitaba proveer al menos tres elementos sin costo, bajo las políticas de la empresa de internet.

Ahora los sitios podrán decidir cuánto contenido gratuito _si lo dan_ ofrecen a los lectores antes de cobrarles algo, dijo Richard Gingras, vicepresidente de noticias en Google Inc., en un mensaje difundido por la empresa en un blog.

La gente que usa Chrome, el navegador de Google, puede elegir qué está dispuesto a pagar. Entre los cambios anunciados por la empresa están:

-Se acaba el clic gratuito obligatorio. Los generadores de contenido decidirán si quieren proveerlo sin costo.

-Google producirá un rango de productos y servicios encaminados a ampliar la audiencia para los sitios de noticias con el objetivo de aumentar las suscripciones y los ingresos.

-Mejoran los métodos de pago para que los lectores puedan adaptar su propia experiencia.

Periódicos y revistas en todo el mundo han cerrado en masa o han tenido que reducir sus operaciones debido a la afluencia de historias, imágenes y video a través de internet, generalmente sin costo alguno. Los cambios tecnológicos han fracturado el mercado publicitario y limitado los ingresos para casi toda la prensa tradicional.

Gran parte del contenido, creado y pagado por las compañías de medios, viaja a través de Chrome, que acaparó casi el 60% de todas las búsquedas en septiembre, según NetMarketShare.

El cambio en la política de Google fue elogiado por algunas compañías de medios.

“Si el cambio se introduce correctamente, el impacto será profundamente positivo para los periodistas en todas partes y para la causa de las sociedades informadas”, dijo en un boletín el director general de News Corp., Robert Thomson.

Las acciones de compañías como New York Times Co., News Corp. E.W. Scripps y Tronc Inc., subieron cuando el mercado abrió el lunes.