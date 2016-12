Serie de Samsung Galaxy A de 2017 serán presentados el 5 de enero

Desde hace varias semanas, no hay día en el que no conozcamos noticias relacionadas con la línea Galaxy A de gama media que Samsung dará a conocer en 2017. Afortunadamente, parece que la espera llega a su fin, y no vamos a tener que esperar más hasta poder descubrir lo —poco— que nos queda por conocer sobre estos tres terminales.

Y es que al fin Samsung ha señalado la fecha de lanzamiento de los Galaxy A de 2017, en un evento que se celebrará el próximo día 5 de enero de 2017, en Kuala Lumpur.

La empresa ha indicado, en la invitación hacia la presentación, varios detalles sobre estos terminales, como que serán resistentes al agua.

Por el momento, la información conocida sobre estos tres dispositivos nos ha permitido conocer diferentes detalles sobre ellos. Por ejemplo, sabemos que contarán con un diseño similar al de los tope de gama de la firma, con una apariencia redondeada y la utilización de materiales premium como el aluminio anodizado y el cristal. Además, el hardware de los terminales se verá considerablemente mejorado con respecto a la actual generación.

Por otra parte, los precios de los dispositivos han sido desvelados gracias a una filtración que conocimos hace unas semanas, y partirán desde los 363 dólares al cambio del Galaxy A3, hasta los USD 571 del Galaxy A7, mientras que el A5, modelo intermedio de esta familia, se colgará una etiqueta de precio de USD 467.