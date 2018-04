“Spyro, the dragon”, vuelve con una trilogía remasterizada

Corría el final de los noventa cuando Sony anunció un nuevo videojuego de plataformas -género muy de moda en la época de la primigenia PlayStation-, “Spyro, the dragon”. Se trataba de la historia de un pequeño dragón morado que tenía que salvar a sus compañeros de unas cárceles de cristal en las que el malvado Gnasty Gnork les había confinando (Spyro es tan pequeño que no le afecta el hechizo).

Él solo, acompañado únicamente por la simpática libélula Sparks -quien le ayuda a recoger tesoros, más de lo que hacen sus vecinos rescatados, que solo le ofrecen consejos- será el encargado de viajar por las vastas Tierras de Dragones para liberar a los grandes dragones y aprender, a marchas forzadas, a escupir fuego, embestir o volar.

La historia, consiguió vender cinco millones de copias por todo el mundo, lo que le sirvió para estrenar segundo título un año más tarde bajo el título “Spyro 2: En busca de los talismanes” y un tercero en el 2000, “Spyro: el año del dragón”. La mecánica, muy similar en los tres videojuegos, no supo reinventarse, algo que notaron las ventas, si bien el pequeño dragón quedó en el imaginario de toda una generación de jugadores que atesoran con cariño los recuerdos junto a este personaje.

Ahora, veinte años más tarde, la trilogía vuelve remasterizada en “Spyro Reignited Trilogy”, que estará a la venta a partir del 21 de septiembre de este año, si bien ya se ha abierto la reserva. Las plataformas que podrán disfrutar de este título serán PlayStation 4, PlayStation 4 Pro y la familia de videoconsolas Xbox One, incluida Xbox One X. ¿Y por qué ahora? Aparte de para responder al clamor de los fans de la saga, porque justo este año se cumple el vigésimo aniversario del lanzamiento del primer videojuego, una ocasión que Activision Blizzard no ha querido desaprovechar (siguiendo así la estela de otros títulos míticos de la época, como la reciente remasterización de «Crash Bandicoot», a la venta desde el 9 de abril).

Según sus creadores, el protagonista ha sido «rediseñado desde cero por los desarrolladores de Toys for Bob», aunque respetando la jugabilidad noventera que tanto le caracterizan y sus cien niveles (con recompensas mejoradas). Lo cierto es que en el primer trailer, ya disponible, se puede observar la mejoría de gráficos en personajes y entornos. También aseguran controles actualizados, efectos de luz completamente nuevos y cinemáticas rediseñadas para darle más sabor a esta aventura única.

«Estamos encantados de la fidelidad conseguida con los tres juegos originales de Spyro en “Spyro Reignited Trilogy”», ha mencionado Paul Yan, responsable de creatividad en Toys For Bob. «Hemos puesto todo nuestro amor en hacer que las personalidades y los mundos sean fieles a las versiones que los fans recuerdan, a la vez que hemos creado una colección sorprendentemente fresca y rica en detalles en alta definición. Traemos de vuelta al Spyro del que todos nos enamoramos hace 20 años».

Ahora solo queda saber si Spyro aguanta el paso del tiempo tan bien como las ganas de sus fans.