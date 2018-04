Venezolanos Patricia Van Dalen y Emilio Narciso exponen en Miami

La revisión e interpretación de los Gabinetes de Curiosidades como ámbitos de exhibición, es el eje central de la nueva exposición que inaugurará en Miami el centro cultural Imago art in Action, el viernes 27 de abril a las 7 pm, con obras de los artistas venezolanos Patricia Van Dalen y Emilio Narciso, concebidas especialmente para este espacio.

Abstract Cabinet. Patricia Van Dalen & Emilio Narciso. Duo Project, es el título de esta muestra en la cual se reúnen las propuestas de dos artistas que de acuerdo a la investigadora y crítica de arte Katherine Chacón, vienen revisitando los lenguajes abstractos a través de las narrativas propias del arte contemporáneo.

Patricia Van Dalen, con una trayectoria de más de treinta y cinco años, evidencia su interés en la abstracción, la intervención efímera en jardines y espacios culturales, y en el diseño de obras permanentes incorporadas al espacio arquitectónico tanto público como privado. Su cuerpo de trabajo abarca el uso de medios como la pintura, la gráfica, el collage, la fotografía, y el diseño de vitrales, tapices y alfombras. Entre sus obras incorporadas al espacio público destaca el mural de escala monumental Jardín Lumínico, situado en la Autopista de Prados del Este, en Caracas.

Emilio Narciso, por su parte, posee una trayectoria artística de más de veinte años durante los cuales ha desarrollado principalmente la abstracción geométrica como eje para proponer obras que exploran la gramática de ese lenguaje, tanto en sus aspectos perceptivos como conceptuales. En su trabajo aborda medios como la pintura y el collage, el video y la fotografía, así como acciones sonoras, instalaciones, y el diseño de obras integradas a la arquitectura, además de intervenciones efímeras en el espacio urbano. En la muestra Abstract Cabinet, Van Dalen y Narciso consideraron terreno fértil para la investigación y la creación, el carácter heterogéneo, aluvional y variable del gabinete y su toma total del espacio como modelo de presentación, según se desprende del texto de Katherine Chacón que acompaña la muestra.

“Esto los impulsó a emprender procesos de creación en contrapunto, que no sólo involucraron el necesario diálogo entre cada uno –y la realización de las series de obras aquí exhibidas–, sino la integración creativa de sus resultados a los espacios de Imago Art in Action –a través del mural geométrico en cuyos planos se disponen, a modo de constelaciones en equilibrio, los grupos de piezas creadas–”.

A juicio de la investigadora, el trabajo que Patricia Van Dalen incluye en la muestra aborda la revisión de su propia trayectoria expresiva en un ejercicio de cuestionamiento sobre los elementos estructurales de su lenguaje, experimentando con nuevos materiales y superficies que le permiten dar cuerpo al vocabulario de esta dislocación; mientras que Emilio Narciso ha incluido piezas en las que se apropia de algunos elementos de la gramática geométrica, como la cuadrícula, la cual actúa como módulo expresivo que a lo largo de su trayectoria le ha permitido desarrollar propuestas que atañen al plano formal-perceptivo, y modelar narrativas de índole conceptual.

“La instalación del Abstract Cabinet en los predios del área metropolitana de Miami, bien pudiera asistir para repensar las interrogantes que plantea el marco post-utópico y confuso de la contemporaneidad venezolana. La recontextualización que esta instalación propone del modelo inmersivo de los gabinetes, abre un campo simbólico que posibilita el acogimiento de lo múltiple y lo híbrido…”, escribe Chacón.

La exposición Abstract Cabinet. Patricia Van Dalen & Emilio Narciso. Duo Project estará abierta al público desde el viernes 27 de abril a las 7 pm hasta el 23 de junio de 2018 en Imago art in action, ubicado en 165 Majorca Avenue, Coral Gables, FL, EE.UU. El horario de visita es de lunes a viernes de 10 am a 6 pm, y los sábados de 10 am a 2 pm. La entrada es libre.