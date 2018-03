VIDEO: Universidad Yacambú realizará programa de formación Crosstraining

Desde el martes 20 hasta el sábado 24 de marzo, desde las 8:00 a.m. a 4:00 p.m. se realizará la primera certificación en el programa de formación Crosstraining, en las instalaciones de la Universidad Yacambú, campus I de la urbanización La Mora- Cabudare, a cargo de shihan José Riobueno.

El programa de formación de coach deportivo y actividad fisicorporal Crosstraining, es un programa de entrenamiento desarrollado para potenciar la formación académica y deportiva, de los futuros coach deportivos del país.

Shihan José Riobueno, comenta que “este programa es un emprendimiento venezolano, creado para todo ser humano que desee desarrollar la movilidad de su cuerpo, mente y espíritu, que nos permite desarrollar técnicas para vencer los pensamientos limitantes”.

Este innovador programa ha permitido ser la única certificación dentro del mercado fitness que potencia el desarrollo integral de cualquier individuo, ya que no existe ningún tipo de exclusión, los ejercicios realizados en este programa son simples, pero persiguen un gran propósito que impactan todo tu ser.

Rompiendo el modelo antiguo de entrenamiento, este programa genera un cambio de vida radical, según Shihan “una joven que no podía quedar embarazada luego de tres inseminaciones in vitro, al realizar la certificación logro ser madre, no existen en casualidades en esta capacitación hay una causa y un efecto”.

Del mismo modo, esta certificación se ha realizado en otras universidades en la zona Centroccidental del país, generando resultados extraordinarios.

El maestro de maestros, estará acompañado durante los cinco días de certificación en la Universidad Yacambú, por 20 egresados del programa que vienen desde diferentes estados del país, que conforman parte de equipo de trabajo, haciendo honor a unos de los objetivos “transferir el conocimiento”.

Con una actitud positiva, se llevará a cabo esta certificación tras la iniciativa del rector Dr. Juan Pedro Pereira, en motivar a toda la comunidad universitaria en la participación de este proceso pedagógico de alto valor y alta intensidad dirigida a todo público, incluyendo los estudiantes quienes pagarán un precio módico.