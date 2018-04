VIDEO: Venezolana conduce su futuro en Chile

Carolina Díaz, es una venezolana que reside en Chile desde hace 3 años. Ingeniera mecánica de profesión, hoy en día asume con valentía la labor de transportar a los ciudadanos que abordan el Transantiago, el sistema de transporte público de la capital chilena.

“Al principio cuesta pero hay que acostumbrarse, después que te acostumbras es como un auto pequeño”, relata a un medio local.

Con la simpatía que caracteriza a la mujer venezolana recibe a los pasajeros con su mejor sonrisa.

“La gente se sube, se ríe, dice oh que niña tan joven que bonita. Eso me da mucha alegría, me da más animo”.

Sus padres y 5 hermanos quedaron en Venezuela, con nostalgia los recuerda y extraña.

“No sabemos cómo realmente la están pasando, ellos siempre se tratan de hacer los fuertes con nosotros pero sabemos que la situación allá no está muy bien”, añadió la venezolana, quien confía en que pronto podrá reencontrarse con sus seres queridos.