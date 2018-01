VIDEO: Venezolana conmovió con su historia en programa de talento de España

La venezolana Dania Díaz impresiono a España con su talento en el programa televisivo Got Talent España donde obtuvo el segundo pase dorado de la edición con un impresionante truco de cartas que provocó los aplausos de pie de los jurados y espectadores.

Con un truco de cartas la joven de 28 años narró su historia y las razones que la llevaron a emigrar a este país europeo. Logró demostrar que se ha enamorado de ese país que le abrió las puertas hacia un mejor futuro.

Dania, nacida en Venezuela, relató: “vine a España en busca de un futuro, un futuro que ya no podía tener en mi país”

“Mi madre era la reina de la casa y mi padre estaba un poco ausente. Me conformaba con verlo 3 o 4 veces al mes. Inesperadamente, al cumplir los diez años, mi madre falleció… Mi vida y la de mis hermanos nunca volvieron a ser las mismas. Mi vida dio un giro de 180 grados aunque pienso 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año en mi madre”. Así empezaba el truco de magia Dania mientras ilustraba todo lo que iba contando con los números y las figuras de las cartas que aparecían y desaparecían sin darte cuenta.

“Hace un par de meses vine a España en busca de un futuro, un futuro que ya no podía tener en mi país. Lo que no me esperaba es enamorarme de su gente, de su comida, de su cultura…” proseguía la participante justo encima de la mesa del jurado.

“Paciencia porqué poco a poco tu vida va a recobrar el orden” zanjaba Dania mientras mostraba una escalera de color. Sin duda, un truco magnífico.

Dania consiguió que los jurados Risto Mejide y la cantante Edurne se pusieran de acuerdo para presionar el botón dorado que le dio el pase directo a la semifinal del programa.

Díaz finalizó el show mágico invitando a los jóvenes a soñar, sostuvo que todo ser humano tiene un sueño por cumplir y explicó que es posible lograrlo así como ella lo hizo.

