393 atletas ya están clasificados a los Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018

Con la clasificación de los 12 karatecas que participaron en la eliminatoria de Barranquilla, se elevan a 393 los atletas con cupo seguro a los Juegos Centroamericanos y de Caribe, que se llevarán a cabo en esa misma ciudad colombiana entre el 19 de julio y el 3 de agosto.

La participación en el evento arrojó plazas para Antonio Díaz y Andrea Armada en kata, y Aurimer Campos (50 kgs), Génesis Navarrete (55 kgs), Oriana Rodríguez (61 kgs), Marianth Cuervo (68 kgs), Omaira Molina (+68 kgs), Andrés Madera (67 kgs), Jovanni Martínez (60 kgs), Freddy Valera (84 kgs), Jhosed Ortuño (75 kgs) y Herick Granado (+84 kgs) en kumite.

El fin de semana pasado se habían sumado las nueve integrantes del equipo de nado sincronizado, que superaron el clasificatorio Panamá.

Las plazas se han conquistado en 22 deportes: baloncesto (8 en la modalidad de 3×3), beisbol (24), bowling (12), deportes acuáticos (6 en aguas abiertas, 26 en polo acuático y 9 en nado sincronizado), ciclismo (15 en pista, 5 en ruta, 4 en mountain bike y 4 en BMX), ecuestre (4), esgrima (18), fútbol (40), gimnasia (9 en artística, 8 en rítmica y 4 en trampolín), judo (16), levantamiento de pesas (12), patinaje (2 en artístico y 4 en velocidad), pentatlón moderno (2), remo (14), rugby (24), softbol (30), taekwondo (14), tenis de mesa (8), tiro deportivo (16), tiro con arco (11), karate do (12) y voleibol (28 en sala y 4 en playa).

Otras 12 disciplinas se encuentran todavía en ruta clasificatoria: natación y atletismo están dentro del período para realizar marcas mínimas; canotaje, ecuestre (en sus modalidades de adiestramiento y concurso completo), esquí acuático, lucha y racquetbol esperan sus respectivos selectivos regionales, y golf, tenis, saltos ornamentales y vela aguardan el cierre de los rankings válidos para la asignación de plazas.

El baloncesto 3×3 participa por vía excepcional, pues Venezuela no pertenece a la Centrobasket. Es la misma situación del hockey, que no forma parte de la entidad regional. Bádminton, balonmano y squash no lograron superar sus respectivas eliminatorias.

El boxeo se perdió su clasificatorio en Tijuana, pero el presidente del Comité Olímpico Venezolano, profesor Eduardo Álvarez, anunció este jueves que ha iniciado gestiones ante la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (Odecabe) y ante la dirección técnica de los Juegos, para lograr que se asignen a Venezuela algunos de los cupos que quedaron disponibles, debido a que en el evento mexicano no participaron suficientes atletas para completar todas las plazas en disputa.

Venezuela ya realizó la Inscripción Preliminar de la delegación. El próximo paso es la inscripción numérica, cuyo plazo estará abierto del 20 de marzo al 20 de abril.

Las reuniones de coordinación entre el Comité Olímpico Venezolano y el Ministerio de Juventud y Deporte para la participación de Venezuela en los CAC se iniciaron el pasado martes 13 de marzo. En el encuentro participaron la directora técnica del COV, Magdampi Marín, el Jefe de Misión Gerardo Trotta, el subjefe Joseba Barreda, el jefe de Proyectos de Mindeporte José Rivas, la directora médica Ninoska Clocier y la encargada de logística Iliana Fernández.

La reunión sirvió para comenzar a delinear criterios de clasificación y definir la logística para el traslado a la ciudad sede.